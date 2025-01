OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Offshore-Windpark ...

KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Offshore-Windpark Baltica 2, Polens größtes Projekt für Erneuerbare Energien Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich als Teil eines großen Clubs von Geschäftsbanken und internationalen Finanzinstitutionen an der Finanzierung des zweiten polnischen Offshore-Windparkprojekts, Baltica 2 (1.498 MW). Sponsoren sind das polnische Unternehmen PGE und das dänische Unternehmen Orsted. Die KfW IPEX-Bank ist einer der größeren Kreditgeber und fungiert als Mandated Lead Arranger und unterstützt somit bedeutende Exporte aus Deutschland. Baltica 2 ist das größte Projekt für erneuerbare Energien, das derzeit im Ostseeraum entwickelt wird. Es wird den Strombedarf von rund 2,5 Millionen polnischen Haushalten decken und einen wichtigen Beitrag zur grünen Energiewende in Polen leisten. Das Projekt wird mit Siemens Turbinen des Typs Gamesa SG 14-222 ausgestattet sein und umfasst umfangreiche Fundamentlieferungen der deutschen Hersteller Steelwind Nordenham und EEW. Dr. Velibor Marjanovic, Geschäftsführer der KfW IPEX-Bank, sagt: "Baltica 2 unterstreicht unseren Anspruch, zu den weltweit führenden Arrangeuren von Offshore-Windenergie-Finanzierungen zu gehören und verdeutlicht unser Engagement, deutsche Produzenten von erneuerbaren Energieanlagen zu unterstützen. Unsere herausragende Rolle bei der Baltica-2-Transaktion öffnet den Weg für neue Offshore-Finanzierungen in Polen und anderen Offshore-Windmärkten." Pressekontakt: Dela Strumpf E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de Tel.: +49 69 7431-2984 http://www.kfw-ipex-bank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/5961343 OTS: KfW IPEX-Bank