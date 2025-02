AKTIE IM FOKUS: Knorr-Bremse nach Jefferies-Empfehlung besser als Markt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Knorr-Bremse haben sich am Montag nach einer Empfehlung durch das Investmenthaus Jefferies in einem sehr schwachen Gesamtmarkt vergleichsweise gut gehalten. Auf der Handelsplattform Tradegate fiel der Kurs am Morgen im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag um 0,85 Prozent auf 75,85 Euro, während sich für den breiten Markt Verluste von mehr als 2 Prozent abzeichneten.

Der zum Wochenstart erwartete, kleinere Rücksetzer bei Knorr-Bremse würde auf eine deutliche Belebung in der vergangene Woche folgen. Da war der Kurs mit Schwung über die 200-Tage-Linie gestiegen, die den längerfristigen Trend signalisiert. Sie ist mittlerweile wieder leicht aufwärts gerichtet.

Jefferies-Analyst Lucas Ferhani sieht Spielraum für eine weitere Kurserholung. Er hob das Kursziel von 82 auf 91 Euro an und stufte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch. Der Experte ist zunehmend optimistisch für die Gewinnentwicklung 2025 und 2026. Insbesondere das mittelfristige Potenzial im Geschäft mit Systemen für Schienenfahrzeuge werde unterschätzt./mis/jha/