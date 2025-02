ROUNDUP 2: BVB scheitert bei Cherki-Transfer - Svensson kommt

(Aktualisierung: 5. und 6. Absatz mit Transfer Diant Ramaj)

DORTMUND (dpa-AFX) - Zum Ende der Wintertransferphase erfüllen sich bei Borussia Dortmund nicht alle Transferwünsche. Der offensive Mittelfeldspieler Rayan Cherki wechselt nicht zum BVB und wird in Frankreich bei Olympique Lyon bleiben, wie Lyons Besitzer John Textor bestätigte. "Wir haben das Angebot von Borussia Dortmund abgelehnt und haben nicht vor, mit diesem oder einem anderen Club zu verhandeln", sagte Textor dem Transferjournalisten Fabrizio Romano.

Beim TV-Sender Sky kritisierte Textor die Verhandlungsführung des BVB deutlich. "Das Angebot aus Dortmund wurde respektlos kommuniziert, lag weit unter dem Marktwert und war zeitlich schlecht gewählt", wird der US-Amerikaner zitiert. Laut Medienberichten soll es zwischen dem BVB und dem französischen Flügelspieler schon eine mündliche Vereinbarung gegeben haben.

BVB verstärkt Abwehr mit Svensson

Einen Tag nach der Ankunft des neuen Trainers Niko Kovac gibt es auch positive Transfernachrichten für den BVB. Nach überstandenem Medizincheck verpflichtete der Tabellen-Elfte den schwedischen Linksverteidiger Daniel Svensson vom FC Nordsjaelland auf Leihbasis bis zum Saisonende mit anschließender Kaufoption. Der 22-Jährige ist seit vergangenem Oktober schwedischer Nationalspieler.

"Daniel ist ein aufstrebender, physisch starker Abwehrspieler, der uns zusätzliche Stabilität verleihen kann und mit dem wir uns im Defensivbereich breiter aufstellen", sagte BVB-Sportvorstand Sebastian Kehl.

Ajax-Keeper wird verpflichtet und verliehen

Am Abend teilte der Club dann die Verpflichtung des jungen Torhüters Diant Ramaj von Ajax Amsterdam mit. Der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Der gebürtige Stuttgarter wird allerdings nicht direkt in Dortmund zwischen den Pfosten stehen, sondern zunächst befristet bis zum Saisonende an den dänischen Tabellenersten FC Kopenhagen ausgeliehen.

"Diant ist ein junger deutscher Torhüter, der noch viel Entwicklungspotenzial besitzt. Spielpraxis ist für ihn aktuell das Allerwichtigste - und die wird er nun in Kopenhagen bekommen", sagte Kehl. Ramaj war beim niederländischen Rekordmeister zuletzt zwar nur die Nummer zwei, der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler gilt aber als großes Talent. Er könnte Nachfolger von BVB-Keeper Gregor Kobel werden, um den es ebenfalls Wechselgerüchte gibt.

Der Club soll sich auch intensiv um Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka vom FC Chelsea bemühen. Mit Chelsea soll nach Sky-Informationen bereits eine Einigung über ein Leihgeschäft und eine anschließende Kaufoption bestehen./ri/DP/he