ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 156 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 138 auf 156 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Infrastrukturbranche stehe gut da, sei größtenteils nicht von Zöllen betroffen und zudem Profiteur von Investitionen in KI und Energie, schrieb Analyst Graham Hunt in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Das Umfeld in den USA hält er angesichts der Anti-Regulierungs-Haltung für attraktiver, in Europa bleibt er sehr selektiv./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 17:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2025 / 17:02 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------