DAX® - Gap down – ein schlechtes Omen?

Die neue Woche startete beim DAX® mit den erwarteten Kursverlusten. Ausgehend vom zehnten Allzeithoch in diesem Jahr bei 21.801 Punkten mussten die deutschen Standardwerte eine ordentliche Abwärtskurslücke (21.689 zu 21.463 Punkte) hinnehmen. Zwar blieben gestern weitere Anschlussverkäufe aus, sodass unter dem Strich eine weiße Tageskerze zu Buche steht. Dennoch sorgt eine solche Abrisskante für einen Belastungsfaktor. Schließlich fällt auch das alte Rekordhoch (21.521 Punkte) in das beschriebene Gap, wodurch der Widerstandscharakter dieses Bereichs zusätzlich untermauert wird. Darüber hinaus droht der trendfolgende MACD auf recht hohem Niveau zeitnah ein neues Ausstiegssignal zu generieren. Vor diesem Hintergrund sollten Anlegerinnen und Anleger den Blick in Richtung Süden auf die Kernhaltezone bei rund 21.000 Punkten richten. Hier fällt das „swing low“ vom 27. Januar (21.082 Punkte) mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der Korrektur von Dezember (21.062 Punkte) sowie der verbliebenen Aufwärtskurslücke vom 22. Januar (untere Gapkante bei 21.046 Punkten) zusammen. Abgerundet wird die hier entstehende Kumulationszone durch die Trendlinie über die Hochs von 2007 und 2015 (auf Monatsbasis akt. bei 21.024 Punkten).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.