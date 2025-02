IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations schließt die Übernahme von Inka Health ab, um KI-gestützte Krebsforschung und Medikamentenentwicklung zu beschleunigen

IRW-PRESS: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations schließt die Übernahme von Inka Health ab, um KI-gestützte Krebsforschung und Medikamentenentwicklung zu beschleunigen

Vancouver, Kanada - 3. Februar 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich, im Anschluss an die Pressemeldung vom 22. Januar 2025 bekannt zu geben, dass es die Übernahme (die Übernahme) des gesamten ausstehenden Aktienkapitals von Inka Health Corp. (Inka Health) abgeschlossen hat. Inka ist ein in Kanada ansässiges Softwareunternehmen, das Pionierarbeit bei der Nutzung fortschrittlicher KI-gestützter Analysen und realer multimodaler Daten leistet, um die klinische Forschung und Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren. Als Gegenleistung für die Übernahme hat Onco an die ehemaligen Inhaber der Inka Health-Aktien insgesamt 1.775.147 Stammaktien des Unternehmens ausgegeben (Vergütungsaktien). Alle Vergütungsaktien unterliegen Weiterverkaufsbeschränkungen, wobei 10 % vier Monate nach dem Abschluss der Übernahme (Abschlussdatum), 15 % der verbleibenden Vergütungsaktien innerhalb von sechs Monaten nach dem Abschlussdatum und weitere 15 % der verbleibenden Menge alle sechs Monate danach freigegeben und handelbar werden.

Durch die Integration der modernen KI-gestützten Analytik und multimodalen Datenfunktionen von Inka Health (www.inkahealth.ai) möchte Onco seine Fähigkeit verbessern, die Krebserkennung, die präzise Onkologie-Forschung und die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen. Inka Health hat die proprietäre SynoGraph-Plattform entwickelt, die genomische, proteomische und multimodale Datensätze zusammenführt, um tiefgreifende Einblicke in Krankheitsmechanismen zu gewinnen und potenziell personalisiertere und effektivere Behandlungsstrategien zu ermöglichen. Die Technologie von Inka Health simuliert klinische Studien in der Präzisionsmedizin und bietet das Potenzial, die späte Arzneimittelentwicklung und die klinische Forschung durch Zeit- und Kosteneinsparungen erheblich zu rationalisieren. Gestützt auf ein solides Netzwerk von Genomik-Partnerschaften und die Expertise von Dr. Steven Jones, Head of Bioinformatics und Co-Director des Genome Sciences Centre in Vancouver sowie angesehener Wissenschaftler am BC Cancer Research Institute https://www.inkahealth.ai/

, wird erwartet, dass die Expertise und die Technologie von Inka Health die Fähigkeiten von Onco in der Präzisionsonkologie stärken werden.

Inka Health hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung innovativer Lösungen in der Präzisionsmedizin aufgebaut, wie die Partnerschaften mit Branchenführern wie AstraZeneca Canada, einem der weltweit größten Pharmaunternehmen, und dem globalen Datenunternehmen Quantify Research belegen. Diese Kooperationen spiegeln den Ruf von Inka Health wider, bedeutende Fortschritte in Wissenschaft und Forschung voranzutreiben.

Der Abschluss dieser Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für Onco, da er unsere Fähigkeit, die KI-gestützte Präzisionsonkologie voranzutreiben, deutlich verbessert. Die Spitzentechnologie von Inka Health und die bewährte Erfolgsbilanz bei Branchenführern tragen dazu bei, unsere Fähigkeiten in der Therapieentwicklung und Behandlung von Krebs zu verbessern. Wir freuen uns, das Fachwissen von Inka in unseren Betrieb zu integrieren, während wir die nächsten Phasen der Entwicklung unserer Technologie und Forschung vorantreiben, so Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Die Zusammenarbeit mit Onco-Innovations ist für Inka Health ein spannender Schritt nach vorn. Durch die Nutzung unserer kombinierten Fähigkeiten wollen wir die Geschwindigkeit und Präzision der Krebsforschung verbessern und das Potenzial für Entwicklungen freisetzen, die bisher unerreichbar oder extrem zeitaufwändig waren. Unsere KI-gestützte Technologie ist darauf ausgelegt, tiefere Einblicke in die Krebsbiologie zu gewinnen, und ich glaube, dass wir gemeinsam die Grenzen der datengesteuerten Forschung erweitern, die Forschung und Entwicklung für effektivere Behandlungen beschleunigen und letztendlich bedeutende Fortschritte in der onkologischen Forschung machen können, sagte Dr. Paul Arora, CEO von Inka Health.

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte (siehe Pressemitteilung vom 27. Januar 2025) Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von 408.164 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 2,45 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 1.000.000 $ erwirtschaftet hat. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird als allgemeines Working Capital sowie für Unternehmens- und für Forschungs- und Entwicklungszwecke verwendet, unter anderem zur weiteren Finanzierung von Forschungsstudien, zur Bereitstellung von Mitteln für die Weiterentwicklung der KI-Technologie von Inka Health und zur weiteren Steigerung des Marktbewusstseins für Onco und seine Geschäftsaktivitäten. Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 4. Juni 2025 abläuft.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt. Oncos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation treibt das Unternehmen dazu an, neuartige Therapien zu entwickeln, die die Aussichten der Patienten verbessern und ihnen Hoffnung im Kampf gegen Krebs geben.

FÜR ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

oncoinnovations.com

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die erwarteten Synergien in Verbindung mit der Übernahme von Inka Health und die Fähigkeit des Unternehmens, die damit verbundenen Vorteile im Allgemeinen zu realisieren, sowie in Bezug auf die erwartete Verwendung des Erlöses aus der Privatplatzierung und die Aussichten des Unternehmens sowie das Geschäft und die Pläne des Unternehmens im Allgemeinen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören das Unvermögen, die erwarteten Vorteile der Übernahme von Inka Health zu realisieren, die Möglichkeit, dass das Unternehmen den Erlös aus der Privatplatzierung für andere als den hierin angegebenen Zwecke an verwenden wird oder muss, und andere Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78334

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78334&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68237C1059

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.