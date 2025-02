EQS-News: The NAGA Group AG liegt im Geschäftsjahr 2024 weitgehend im Rahmen der Erwartungen

EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

The NAGA Group AG liegt im Geschäftsjahr 2024 weitgehend im Rahmen der Erwartungen



05.02.2025 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The NAGA Group AG liegt im Geschäftsjahr 2024 weitgehend im Rahmen der Erwartungen Hamburg, 5. Februar 2025 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA, hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 nach vorläufigen Zahlen weitgehend im Rahmen der eigenen Erwartungen abgeschlossen. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit stand der erfolgreiche Abschluss des komplexen Reverse Mergers zwischen der ehemaligen CAPEX Group und der The NAGA Group. Mit dem Abschluss der Fusion im August 2024 leitete die „neue“ NAGA die Integration der beiden Unternehmen durch eine sorgfältige Migration der Kunden auf eine einheitliche Technologie und die Optimierung der Personalressourcen ein.

Wie geplant war 2024 weniger ein Jahr des Wachstums bei Umsatz und Ergebnis als vielmehr des Übergangs, was insbesondere auf die schrittweise Umstellung auf einen einheitlichen Going-To-Market-Ansatz und die damit verbundenen geringeren Marketingaufwendungen zurückzuführen ist. Der Konzernumsatz belief sich nach vorläufigen Zahlen auf EUR 62,3 Mio. (pro-forma FY23: EUR 77,5 Mio.). Auf der Kostenseite machten sich neben den reduzierten Marketing- und Werbeaufwendungen vor allem Synergien bei Personal- und Betriebskosten bemerkbar. Mit einem Konzern-EBITDA von EUR 8,1 Mio. (pro-forma FY23: EUR 8,5 Mio.) verbesserte sich die EBITDA-Marge deutlich auf 13 % (pro-forma FY23: 11 %).

Die eingeleiteten Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen sollen im Geschäftsjahr 2025 ihre volle Wirkung entfalten. Die Einführung der One-Brand-Marketingstrategie nach der Genehmigung der Fusion und die vollständige Umstellung auf eine einheitliche Plattform sollen 2025 zudem die operative Effizienz und schlankere Kundenakquisitionen vorantreiben.

Besonders hervorzuheben ist die Umwandlung der The NAGA Group in ein wirtschaftlich tragfähiges Unternehmen. Erklärtes Ziel ist es, eine nachhaltige Innenfinanzierungskraft für die Umsetzung des organischen Wachstums zu erreichen, während die Außenfinanzierung ausschließlich für die geografische Expansion und attraktive M&A-Möglichkeiten genutzt werden soll. Im Einklang mit dieser Zielsetzung gelang es im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 erstmals in der Geschichte der The NAGA Group, erfolgreich den Cash-Break-Even zu erreichen.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die The NAGA Group einen starken Anstieg des EBITDA und des Nettogewinns, getrieben durch eine Verbesserung der Margen infolge der weiteren Realisierung von Synergien, bei gleichzeitiger Rückkehr auf das Umsatzniveau von 2023.



Earnings Call

CEO Octavian Patrascu und CFO Ricardo Cravo werden heute, um 14.00 Uhr MEZ, im Rahmen einer Webcast-Präsentation die vorläufigen Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2024 erläutern und einen Ausblick für die Geschäftsjahre 2025/2026 geben. Der Webcast/Call findet in englischer Sprache statt.

Bitte folgen Sie dem Link, um sich rechtzeitig anzumelden und am Webcast/Call teilzunehmen: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-update-2024-performance-and-outlook-ztarog7o.

Weitere Informationen

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 der The NAGA Group AG wird Ende Mai 2025 veröffentlicht.



Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com

