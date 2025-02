EQS-News: EcoGraf Limited: Erfolgreiche PQF-Betriebskampagne

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoGraf Limited: Erfolgreiche PQF-Betriebskampagne



06.02.2025 / 13:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





6. Februar 2025

Erfolgreiche PQF-Betriebskampagne

Kontinuierliche Produktion von hochreinem EcoGraf HFfree® Batterieanodenmaterial bewiesen

EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK) is pleased to announce the successful operational campaign of its Product Qualification Facility (PQF) to produce high purity EcoGraf HFfree® purified spherical graphite (SPG) on a continuous basis in accordance with battery anode manufacturer’s chemical specifications, while preserving important physical characteristics required for lithium battery applications.

EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, den Erfolg der Betriebskampagne seiner Produktqualifizierungsanlage (PQF) zur kontinuierlichen Produktion von hochreinem EcoGraf HFfree® gereinigtem sphärischem Graphit (SPG) in Übereinstimmung mit den chemischen Spezifikationen der Batterieanodenhersteller bekannt zu geben. Wichtige physikalische Eigenschaften für Lithiumbatterieanwendungen bleiben dabei erhalten.

Wichtige Highlights

PQF-Betriebskampagne produziert auf koninuierlicher Basis erfolgreich hochreines SPG, wobei die wichtigsten Geräte und Materialien zuverlässig und effektiv arbeiten

Die Analyse des Produkts aus der PQF bestätigt die wichtigsten chemischen und physikalischen Spezifikationen, die für die Anodenbeschichtung erforderlich sind

Unterzeichnung unverbindlicher Vereinbarungen zur Unterstützung des Verkaufs und zur Weiterentwicklung einer Reinigungsanlage; Gespräche mit einer Reihe von Automobilherstellern, Batterieherstellern und potenziellen Kunden der Lieferkette werden fortgesetzt

Neue Nachfrage nach nicht-chinesischem Material wird in Europa und Nordamerika voraussichtlich deutlich steigen, angetrieben durch die sich ausweitende EU-Gesetzgebung1 und die Zölle der US-Regierung2

Update zum Betrieb der PQF

Die HFfree®-Reinigungstechnologie von EcoGraf ist nun im Dauerbetrieb, wobei die wichtigsten Anlagen und Baumaterialien während der Produktionskampagnen zuverlässig funktionieren. Die PQF-Betriebskampagnen liefern weiterhin wertvolle Daten für den geplanten kommerziellen Einsatz des EcoGraf HFfree®-Reinigungsverfahrens.

Dieser wichtige Meilenstein folgt auf die erfolgreiche Phase der PQF-Inbetriebnahme im vergangenen Jahr sowie auf umfangreiche Tests im Labormaßstab, die zeigten, dass die Reinigungstechnologie extrem hohe Reinigungsgrade von bis zu 99,99 % Kohlenstoff erreicht. Die Analyse des Produkts aus der PQF bestätigt, dass es die chemischen Schlüsselspezifikationen für Eisen (Fe), Silizium (Si), Schwefel (S) und Aluminium (Al) erfüllt, während umfangreiche Verfahrenskontrollen und ein strenges Prüfverfahren dafür gesorgt haben, dass die physikalischen Eigenschaften des sphärischen Graphits während der Verarbeitungsschritte erhalten bleiben. Kundenbewertungen unterstreichen die Ergebnisse der PQF-Betriebskampagne.

EcoGraf freut sich auch, berichten zu können, dass es eine unverbindliche Vereinbarung mit einem internationalen Chemiekonzern über die mögliche Lieferung von SPG unterzeichnet hat und ein Unterstützungsschreiben eines großen Batterieherstellers für die Einrichtung einer EcoGraf HFfree®-Reinigungsanlage erhalten hat.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass jede kommerzielle Lieferung gemäß dieser Vereinbarungen von den zwischen den Parteien vereinbarten Bedingungen, dem Abschluss der Due-Diligence-Prüfung und den jeweiligen Genehmigungen des Unternehmens abhängt. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit folgen.

Das Unternehmen führt auch weiterhin Gespräche mit einer Reihe von Automobilherstellern, Batterieherstellern und anderen potenziellen Kunden in der Lieferkette.

Es wird erwartet, dass die HFfree®-Verarbeitungstechnologie von EcoGraf und die vertikal integrierte Entwicklung von Batterieanodenmaterialien den Kunden erhebliche Kosten- und Umweltvorteile bringen wird, angefangen mit hochwertigem Graphit aus dem Epanko-Graphitprojekt in Tansania.

Epanko ist die größte „entwicklungsfertige“ Graphitressource in Afrika. Die KfW IPEX-Bank ist mit einem UFK-Kredit von bis zu 105 Mio. US-Dollar für den Bau von Epanko beauftragt.

Strategie nachgelagerter Entwicklung

Die Entwicklungsstrategie des Unternehmens basiert auf der Errichtung mehrerer Reinigungsanlagen in den wichtigsten Zentren der Batterieherstellung in Europa, Nordamerika und Asien unter Verwendung der US-patentierten EcoGraf HFfree®-Verfahrenstechnologie.

EcoGraf evaluiert derzeit eine Reihe potenzieller Entwicklungsstandorte, da das Unternehmen davon ausgeht, dass die Kundennachfrage nach nicht-chinesisches Material in Europa und Nordamerika deutlich zunehmen wird, was durch die sich ausweitende EU-Gesetzgebung und die Zölle der US-Regierungszölle unterstützt wird.

Unterstützt wird EcoGrafs Multi-Hub-Wachstumsstrategie durch das positive Kundenfeedback aus Produkttests und die Prognosen für eine höhere Nachfrage nach Naturgraphit, welcher Leistungsvorteile, geringere Kosten und einen niedrigeren CO2-Fußabdruck bietet.

Geistiges Eigentum

Das Unternehmen ist erfreut, dass IP Australia vor kurzem mitgeteilt hat, dass es EcoGrafs zweite Patentanmeldung in Australien angenommen hat, die zusätzlichen Schutz für EcoGrafs HFfree®-Reinigungsverfahren einschließlich der Anwendung auf das Anodenrecycling bietet. Dies folgt auf die erste erteilte Patentanmeldung des Unternehmens in den USA.

Die PQF wird durch das Critical Minerals Development Program der Commonwealth-Regierung in Höhe von 48,9 Millionen AUD mitfinanziert, das die australischen Verarbeitungskapazitäten für Batteriemineralien unterstützt. Die positive Unterstützung der australischen Regierung wird sehr geschätzt, da das Unternehmen 2,9 Millionen AUD an Zuschüssen für das PQF-Programm erhalten hat, um die australische Technologie zur Verarbeitung kritischer Mineralien voranzutreiben.

Weitere Informationen sind den Meldungen vom 26. März 2024 und 17. Juli 2024 zu entnehmen.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Anmerkungen:

Benchmark Mineral Intelligence US-Pressemitteilungen des Weißen Hauses und aktuelle Medienberichte Unternehmensberichte und interne Studien (www.ecograf.co.au)

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.