EQS-News: Vita 34 AG stärkt internationalen Markenauftritt durch Umfirmierung in FamiCord AG

Vita 34 AG stärkt internationalen Markenauftritt durch Umfirmierung in FamiCord AG



Umfirmierung des Konzerns auf Grundlage des international bekanntesten Markennamens

Vita 34 wird als sehr gut eingeführte Marke im Endkundengeschäft vor allem in der DACH-Region weitergeführt

Vollumfängliche Konzernintegration und Strukturvereinfachung planmäßig weiter vorangetrieben

Leipzig, 6. Februar 2025 – Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84), die führende Zellbank Europas und die drittgrößte weltweit, firmiert ab sofort unter dem Namen FamiCord AG. Mit der Umfirmierung positioniert der Konzern seine meistgenutzte Marke noch deutlicher und schließt einen wichtigen Schritt für ihr weiteres internationales Wachstum erfolgreich ab.

„Mit der Umfirmierung in FamiCord stellen wir unseren international bekanntesten Markennamen noch deutlicher in den Vordergrund. Für unser weiteres internationales Wachstum sowie die Expansion in weitere Geschäftsfelder ist dieser Schritt ein wichtiger Meilenstein“, unterstreicht Jakub Baran, Vorstandsvorsitzender der FamiCord AG. „Vita 34 bleibt uns als etablierte Marke im Endkundengeschäft erhalten. Für unsere Kunden und Geschäftspartner in der DACH-Region wird sich dieser Schritt daher so gut nicht ändern, auch die bekannten Kontaktdaten bleiben für sie unverändert.“

Die Markenstrategie von FamiCord beinhaltet die Verwendung verschiedener Verbrauchermarken in unterschiedlichen Märkten. Die Marke Vita 34 wird weiterhin hauptsächlich auf dem deutschen, österreichischen und schweizerischen Markt aktiv sein. Die Umbenennung auf Konzernebene spiegelt jedoch das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens sowohl in bestehenden als auch in neuen Märkten sowie in neuen Geschäftsfeldern wider. „Die Marke FamiCord ist als Dachmarke in über 30 Märkten in Europa und darüber hinaus weit verbreitet. Lokale Marken verwenden den Zusatz 'FamiCord Group Member' in ihrem Logo und in ihrer Kommunikation, um die Tatsache hervorzuheben, dass sie Teil des führenden Gesundheitsdienstleisters im Bereich des Stammzellbankings für Familien sind“, erklärt Tomasz Baran, CCO der FamiCord AG.

Neben der rein rechtlichen Umfirmierung hat das Unternehmen auch einen Relaunch seiner Website durchgeführt. Neben einem noch umfangreicheren Informationsangebot für Neu- und Bestandskunden bietet FamiCord auch Investoren einen noch transparenteren Auftritt im Bereich Investor Relations. „Uns war es wichtig, auch unsere Kapitalmarktkommunikation durch einen optisch noch klareren und einheitlichen Auftritt zu stärken“, erklärt Thomas Pfaadt, Finanzvorstand von der FamiCord AG. „So planen wir beispielsweise, die Aufzeichnungen unserer regelmäßigen Videokonferenzen für institutionelle Investoren künftig auf unserer Website zur Verfügung zu stellen, um noch mehr Investoren für unsere Equity Story zu interessieren.“

Weitere Informationen zu FamiCord und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.famicord.com.

Kontakt:

FamiCord AG

Investor Relations

Telefon: +49 (0341) 487920

E-Mail: ir@famicord.com

Unternehmensprofil

FamiCord (ehemals Vita 34) wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute die mit Abstand führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Zellbanking bietet das Unternehmen seitdem als Full-Service-Anbieter für die Kryokonservierung die Entnahmelogistik, Verarbeitung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und anderen postnatalen Geweben an. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden im Dampf von flüssigem Stickstoff am Leben erhalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit rund 1 Million Einheiten eingelagerten biologischen Materials bei FamiCord für die Gesundheit ihrer Familien gesorgt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Zell- & Gentherapien sowie CDMO tätig.

