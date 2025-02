IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt die Einreichung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 für die zuvor angekündigte erste Mineralressource des Nickelsulfidprojekts Reid bekannt

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt die Einreichung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 für die zuvor angekündigte erste Mineralressource des Nickelsulfidprojekts Reid bekannt

TORONTO, 6. Februar 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSX V:CNC) (OTCQB:CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ - gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf SEDAR+ einen unabhängigen technischen Bericht (der "Bericht") eingereicht hat, der gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt wurde und die erste Mineralressourcenschätzung für das zu 100 % unternehmenseigene Nickelsulfidprojekt Reid ("Reid") in der Nähe von Timmins, Ontario, unterstützt. Der Bericht weist keine wesentlichen Unterschiede zu den Ergebnissen auf, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Dezember 2024 veröffentlicht wurden. Die Mineralressourcenschätzung, die am 5. Dezember 2024 in Kraft trat, wurde gemäß den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Reserves (29. November 2019) erstellt.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Reid ist die zweite von acht zusätzlichen Ressourcen, die wir voraussichtlich bis Mitte 2025 veröffentlichen werden. Die Größe und der Umfang der Ressource Reid, die deutlich größer ist als die ursprüngliche Ressource Crawford, bestätigt unseren Glauben an das Potenzial des Nickeldistrikts Timmins. Die Zielfläche von Reid ist mehr als doppelt so groß wie unser Vorzeigeprojekt Crawford und profitiert von einem geringeren Streifenverhältnis von 1,2. Wir freuen uns darauf, das Potenzial dieses Weltklasse-Nickeldistrikts weiterhin zu demonstrieren."

Der vollständige technische Bericht vom 5. Februar 2025, der am 5. Dezember 2024 in Kraft trat, trägt den Titel "National Instrument 43-101 Initial Mineral Resource Estimate for the Reid Nickel Deposit and Technical Report, Reid Nickel-Cobalt Sulphide Project". Der Bericht wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. für Canada Nickel erstellt und kann im Emittentenprofil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden.

Qualifizierte Person

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenschutz für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel Sulphide Project im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf das Potenzial von Reid, die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Fähigkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, den Zeitplan und den Abschluss (falls überhaupt) zusätzlicher Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Nickeldistrikts Timmins, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie Unternehmens- und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder die Genehmigung durch Aktionäre zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78391

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78391&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13515Q1037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.