Kreativdirektor Sabato de Sarno verlässt Kering-Marke Gucci

PARIS (dpa-AFX) - Während der Luxuskonzern Kering versucht seine Marke Gucci aus der Krise zu führen, beendet das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit Kreativdirektor Sabato de Sarno nach nur zwei Jahren. Das teilten die Franzosen am Donnerstag überraschend mit. Demnach gibt es bisher noch keinen Ersatz. Gerade hatte Gucci mit Stefano Cantino Anfang des Jahres erst einen neuen Chef bekommen. Die Luxusmodebranche leidet schon länger unter einer schwachen Nachfrage. Insbesondere in Asien gestalten sich die Geschäfte für die Konzerne momentan schwierig, weil dort viele Wohlhabende die Wirtschaftsflaute in der Volksrepublik China zu spüren bekommen. Die Aktie von Kering gab am Vormittag 2 Prozent nach, in den vergangenen 12 Monaten verloren die Titel fast 40 Prozent./knd/stk