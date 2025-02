TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Februar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 6. Februar 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 h Pk, 8.30 h Analystencall) 07:00 DEU: Rational, vorläufige Jahreszahlen 07:00 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen 07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Erneuerungen 2025 08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz 08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Jahreszahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen 08:00 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen 10:00 NLD: Qiagen, Jahreszahlen (10.00 h Pk, 16.00 h Analystencall) 12:00 DEU: ING Deutschland, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen 13:00 GBR: Sage Group, Hauptversammlung 13:00 USA: Philip Morris International, Q4-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen 14:00 SWE: Volvo AB und Volvo Car AB, außerordentliche Hauptversammlung 17:45 FRA: Vinci, Jahreszahlen 18:00 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen 21:05 USA: Amazon.com, Q4-Zahlen 22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen 22:05 USA: Verisign, Q4-Zahlen ERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NOR: Telenor, Jahreszahlen USA: Yum! Brands, Q4-Zahlen USA: Hershey, Q4-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen USA: KKR & Co, Q4-Zahlen USA: Sonos, Q1-Zahlen USA: Warner Music Group, Q1-Zahl TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/24 08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig) 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/24 08:30 HUN: Industrieproduktion 12/24 09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/24 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 1/25 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Produktivität ex Agrar/Lohnstückkosten Q4/24 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Pressegespräch Societe Generale: «Ausblick 2025 - die Finanzmärkte in einem komplexen Umfeld», Frankfurt 10:00 DEU: Online-PK zur Bundestagswahl 2025: Fakten, Fake und Social Media mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst POL: Besuch der EU-Kommission zum Start der polnischen EU-Ratspräsidentschaft, Danzig

