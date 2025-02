ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Amazon auf 'Buy' - Ziel 240 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Aktien dürften verhalten auf den Quartalsbericht reagieren, schrieb Analyst Eric Sheridan am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Die für das erste Quartal avisierten Umsätze und auch das operative Ergebnis lägen unter den höchsten Markterwartungen, sodass mit leichten Revisionen zu rechnen sei./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 16:53 / PST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

