EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 71.750 Trades im Januar, Umsätze an der LS-Exchange, an der auch Trade Republic Kunden handeln, sind rund 250 % ggü. Vorjahr gestiegen

sino AG | High End Brokerage: 71.750 Trades im Januar, Umsätze an der LS-Exchange, an der auch Trade Republic Kunden handeln, sind rund 250 % ggü. Vorjahr gestiegen



07.02.2025

Düsseldorf, 7. Februar 2025

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Januar 71.750 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 22,78 % gegenüber dem Vormonat (+41,05 % ggü. Januar 2024).

Januar 2025 Dezember 2024 Januar 2024 Orders gesamt 71.750 58.438 50.867 Wertpapier–Orders 66.345 54.548 47.017 Future–Kontrakte 10.383 7.379 9.921

Im Januar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 165,97 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 22,57 % gegenüber dem Vormonat (+27,64 % ggü. Januar 2024). Per 31.01.2025 wurden bei der sino AG 287 Depots betreut (+1,41 % ggü. Vormonat).

Die Handelsaktivität der sino Kunden im Januar war gut.

Die Umsätze an der LS-X, dem Börsensegment, an dem auch die Kunden der Trade Republic handeln, sind außerordentlich angestiegen und gegenüber dem Vorjahr, laut im Internet verfügbaren Daten, sogar um rund 250 % gestiegen. Der Januar 2025 war damit an der LS-X der mit Abstand beste Monat überhaupt mit der handelsstärksten Woche und dem umsatzstärksten Tag jemals. Die sino ist wirtschaftlich mit 2,3 % an der Trade Republic Bank GmbH (Trade Republic) beteiligt.

