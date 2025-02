Medienmitteilung: Präzise Messungen und Kompatibilität mit Gebäudestandards: Sensirion präsentiert verbesserten photoakustischen CO2-Sensor

Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Präzise Messungen und Kompatibilität mit Gebäudestandards: Sensirion präsentiert verbesserten photoakustischen CO2-Sensor

Wir freuen uns, die bevorstehende Markteinführung des SCD43, des neuesten photoakustischen CO₂-Sensors von Sensirion, anzukündigen. Der SCD43 bietet umfangreiche Kompatibilität mit Gebäudestandards und wird ab Sommer 2025 für Kunden sowie über Sensirions Vertriebspartner verfügbar sein.

Stäfa, Schweiz – Der SCD43 ist ein rückwärtskompatibles Upgrade zur bewährten SCD4x-Plattform von Sensirion. Der Sensor kombiniert kompaktes Design mit hoher Messgenauigkeit und erfüllt selbst die anspruchsvollsten Gebäudestandards. Dazu gehört unteranderem die Einhaltung der Anforderungen des vorläufigen Addendums d zum ASHRAE 62.1 Standard für bedarfsgesteuerte Lüftungssysteme (DCV).

Der SCD43 ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung mit sowie kontinuierlicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit an der SCD4x Sensorplattform zur photoakustischen CO2 Messung. Optimierte Herstellungs- und Kalibrierungsprozesse ermöglichen nun eine herausragende Messgenauigkeit von

+-(30 ppm + 3.0 % m.v.).



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere SCD43-Produktseite.





Hauptmerkmale des SCD43:

Umfassende Kompatibilität mit Gebäudestandards

Erstklassige Messgenauigkeit von +-(30 ppm + 3.0 % m.v.)

Rückwärtskompatibles Upgrade für SCD4x-Sensoren

Kompaktes Design: 10.1 × 10.1 × 6.5 mm

Reflow-lötbar

Über Sensirion – Experts for smart sensor solutions

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1’000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com.

