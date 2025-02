Kolumne von Stefan Riße

Viele Anleger halten den Aktienmarkt für überbewertet. Doch eine differenzierte Analyse zeigt, dass diese Annahme nicht immer zutrifft. Erfahren Sie, warum pauschale Urteile oft fehlleiten und welche Faktoren tatsächlich die Bewertung von Aktien beeinflussen.

Bekleidung ist über die Jahre immer teurer geworden. Diese Aussage würde man sofort bejahen, wenn man zum Beispiel in Frankfurt über die Goethestraße läuft. Das ist die Straße, in der die Modedesigner ansässig sind – von Chanel über Gucci und Prada bis hin zu Louis Vuitton. Hier sind die Preise in den vergangenen Jahrzehnten rasant gestiegen; erst als die Russen mit viel Geld alles leer kauften und später, als die Chinesen für dauerhafte Nachfrage und sogar Schlangen vor den Geschäften sorgten.