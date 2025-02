DAX-FLASH: Wenig Bewegung nach Rekordjagd

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Montag zunächst nicht näher an die Marke von 22.000 Punkten heranrücken. Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsstart kaum verändert bei 21.787 Punkten.

In der vergangenen Woche war der Dax bis auf einen Rekord von 21.945 Punkten geklettert und hatte damit nach einem schwachen Start das Ruder wieder komplett herumgerissen. Nach den US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag verließen ihn aber wieder die Kräfte, zumal auch die US-Indizes mit Gewinnmitnahmen reagierten.

Zumindest bleibt ein neuerliches Zoll-Gewitter wie am vergangenen Montag wohl aus, obwohl US-Präsident Trump auch an diesem Wochenende wieder Maßnahmen ankündigte. Diesmal kündigte er Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent an. Details sollen folgen./ag/zb