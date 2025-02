Klöckner & Co: Stahlhändler könnte von US-Zöllen profitieren

Der Stahlhändler Klöckner & Co hatte zuletzt wie viele andere Schwergewichte aus der Stahlindustrie unter der konjunkturell trüben Nachfrage und den sinkenden Stahlpreisen zu leiden. Da sich das konjunkturelle Umfeld weiter aufhellt, dürfte die Talsohle bei Klöckner bald durchschritten sein. Da Klöckner einen Großteil seiner Umsatzerlöse in den USA generiert, dürfte der Stahlhändler von den kürzlich angekündigten US-Importzöllen auf Stahl- und Aluminium aus dem Ausland profitieren.

Klöckner & Co bietet individuelle Lösungen aus Beschaffung, Logistik und Anarbeitung

Klöckner & Co versteht sich als ein Bindeglied zwischen Stahlerzeugung und Stahlverbrauch. Dabei greift das Unternehmen auf weltweit rund 40 Hauptlieferanten zurück. Es ist damit unabhängig von den einzelnen Stahlherstellern und verfügt über vielfältige Beschaffungsoptionen. Daraus resultieren nicht nur eine umfangreiche Produktpalette, sondern auch Größeneffekte im globalen Einkauf und verschiedenste Anarbeitungsdienstleistungen. Anarbeitung meint dabei eine Vorbearbeitung von Materialien oder Teilstücken, um sie in einen maschinellen Fertigungsprozess integrieren zu können. Insgesamt umfasst das globale Netzwerk rund 120 Lager- und Anarbeitungsstandorte mit geografischen Schwerpunkten in Nordamerika und der DACH-Region. Aufgrund des differenzierten Distributionsnetzwerks können den Kunden circa 190.000 Produkte angeboten werden. Daraus entsteht für die Abnehmer der große Vorteil, dass eine eigene Lagerhaltung meist nicht mehr erforderlich ist. Noch wichtiger ist, dass Klöckner & Co jedem Kunden eine maßgeschneiderte Lösung in einer Kombination von Beschaffung, Logistik und Anarbeitung anbieten kann.