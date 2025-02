Original-Research: urban-gro, Inc (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^ Original-Research: urban-gro, Inc - from First Berlin Equity Research GmbH 11.02.2025 / 14:10 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to urban-gro, Inc Company Name: urban-gro, Inc ISIN: US91704K2024 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 11.02.2025 Target price: $4,70 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 4,70. Zusammenfassung: urban-gro ist zurück in den Schlagzeilen mit einem Vertragsabschluss im Wert von etwa $24 Mio. im Cannabisbereich. Das Geschäft sollte UG-Anleger aufmuntern, die über den Mangel an Nachrichten in den letzten Monaten und die enttäuschenden US-Wahlergebnisse für die Cannabisbranche im November besorgt sind. Außerdem hat sich UG im letzten Jahr im Zuge des Borgers-Buchhaltungsskandals in einer langwierigen erneuten Prüfung der Finanzzahlen für 2023 und 2022 verzettelt. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen in den kommenden Tagen seinen Super 8-K-Bericht einreichen wird, der nur unwesentliche Änderungen an der historischen Berichterstattung enthalten dürfte und dem Unternehmen für 2025 eine weiße Weste beschert. Unserer Ansicht nach zeigt der jüngste Auftrag, dass UG über ein attraktives Geschäft verfügt, das leistungsfähig ist, wenn es nicht durch externe Ereignisse stark beeinträchtigt wird. Der Auftrag ist der größte in der Unternehmensgeschichte und bestätigt unsere Ansicht, dass das Management das Zeug dazu hat, das Geschäft wieder auf Kurs zu bringen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von $4,70. First Berlin Equity Research has published a research update on urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his USD 4.70 price target. Abstract: urban-gro is back in the headlines with a contract win in the cannabis space valued at some $24m. The deal should cheer UG investors concerned about the lack of newsflow the past months and the deflating US election results for the cannabis industry in November. Plus, UG got bogged down in a lengthy re-audit of 2022 and 2023 financials last year in the wake of the Borgers accountancy scandal. We expect the company to file its Super 8-K in the coming days, which should contain only immaterial changes to historical reporting and give the company a clean slate for 2025. In our view, the latest win shows that UG has an attractive business capable of performing, when not heavily disrupted by external events. The contract win ranks as the largest in company history and confirms our view that UG-brass has the chops to get the business back on track. We remain Buy-rated on UG with a $4.7 target price. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/31733.pdf Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2084581 11.02.2025 CET/CEST °