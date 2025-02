Bayer verkauft den Großteil seiner Kunstsammlung

KÖLN/LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer trennt sich von einem wesentlichen Teil seiner Kunstsammlung. Rund 800 Werke aus der "Bayer Collection" werden diesen Sommer beim Kölner Auktionshaus Van Ham versteigert, wie dieses mitteilte. Der Gesamtwert der Auktion wird auf über 4,5 Millionen Euro geschätzt.

Den Auftakt bilden soll am 3. Juni 2025 ein "Evening Sale" mit 95 Highlights der Sammlung, darunter Werke von Max Beckmann, Ernst Wilhelm Nay, Henry Moore und Andy Warhol. Die erwarteten Erlöse dieser Auktion belaufen sich laut dem Auktionshaus auf rund vier Millionen Euro. Weitere Werke werden im Online-Format versteigert.

Der Verkauf wird mit veränderten Arbeitswelten begründet: Klassische Kunstwerke hätten in modernen Bürolandschaften zunehmend an Bedeutung verloren. Die Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die Bayer in den vergangenen Jahren gefördert hat, bleiben im Unternehmen. Die unternehmenshistorische Sammlung bleibt ebenfalls erhalten./ram/DP/tih