EQS-News: SFC Energy AG erhält Folgeauftrag in Höhe von EUR 4 Mio. von strategischem Partner FC TecNrgy Pvt Ltd. für Brennstoffzellenlösungen für das indische Verteidigungsministerium

SFC Energy AG erhält Folgeauftrag in Höhe von EUR 4 Mio. von strategischem Partner FC TecNrgy Pvt Ltd. für Brennstoffzellenlösungen für das indische Verteidigungsministerium



12.02.2025 / 07:30 CET/CEST

Brunnthal/München, Deutschland, 12. Februar 2025 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen weiteren Auftrag von ihrem strategischen Partner FC TecNrgy Pvt Ltd. („FCTec“) für tragbare und stationäre Methanol-Brennstoffzellenlösungen erhalten. Nach den Großaufträgen im Jahre 2023 mit einem Gesamtvolumen von über EUR 33 Mio. beläuft sich der Gesamtauftragswert auf ca. EUR 4 Mio. Die von den indischen Streitkräften eingesetzten Brennstoffzellenlösungen werden von der indischen SFC-Tochtergesellschaft SFC Energy India Ltd. und FCTec in der Produktionsstätte in Gurgaon, Haryana (Indien), montiert.

Mit diesem Folgeauftrag erweitert die indische Armee erneut den Nutzerkreis der Methanol-Brennstoffzellentechnologie von SFC innerhalb der eigenen Streitkräfte. Dies ist das Ergebnis der erfolgreich unter Beweis gestellten Zuverlässigkeit und des hohen Nutzens der portablen und stationären Brennstoffzellenlösungen von SFC im Feld – wie der JENNY 600S, EFOY Pro 12000, EMILY 3000 und der EFOY 2800. Diese Lösungen erzeugen Elektrizität und können von den Einheiten zum parallelen Laden mehrerer Batterien und zur Stromversorgung von Sensoren, Überwachungs- und Kommunikationssystemen sowie zur grundlegenden Feldelektrifizierung genutzt werden. Ihr Einsatz erfolgt häufig in abgelegenen Gebieten, in großen Höhen und unter extremen klimatischen Bedingungen. Die variablen Stromversorgungslösungen von SFC Energy sind äußerst zuverlässig, leicht zu transportieren und zeichnen sich durch einen sparsamen Verbrauch des Treibstoffs Methanol aus, was den logistischen Gesamtaufwand für die Treibstoffversorgung der Truppen in solchen Gegenden reduziert. Darüber hinaus sind die Lösungen so konstruiert und gebaut, dass sie ein geringes Gewicht haben, so dass den Soldaten ein hohes Maß an Mobilität ermöglichen wird. Dank des geringen Methanolverbrauchs der Brennstoffzellen können sie zudem wochenlang im Einsatz bleiben.

Die indische Regierung ist zunehmend bestrebt, umweltschädliche, auf fossilen Brennstoffen basierende Energiesysteme wie Dieselgeneratoren durch saubere Energielösungen zu ersetzen, um die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren. Der Auftrag ist Teil der „Make in India“-Initiative der Regierung.

Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: „Die Gründung von SFC India und unsere strategische Partnerschaft mit FC TecNrgy Pvt haben sich als erfolgreich erwiesen, wie dieser Folgeauftrag verdeutlicht. In weniger als zwei Jahren seit dem offiziellen Produktionsstart in unserem Werk in Gurgaon im Juli 2023 haben wir erhebliche Fortschritte gemacht, um die wachsende Nachfrage nach unseren Brennstoffzellenlösungen in Indien und ganz Asien zu bedienen. Dieser neue Auftrag stärkt unsere Beziehungen zur indischen Regierung und insbesondere zu den indischen Streitkräften. Vor allem aber ist der Auftrag ein weiteres starkes Signal der indischen Regierung, den Weg zur Reduzierung der CO2-Emissionen weiterzugehen, und steht im Einklang mit ihren strategischen Initiativen zur Förderung sauberer Energielösungen, einschließlich Brennstoffzellen.“

Colonel (a. D.) Karandeep Singh, Managing Partner von FC TecNrgy Pvt Ltd.: „Die gemeinsam von FC TecNrgy Pvt und SFC Energy entwickelten Brennstoffzellenlösungen erfüllen die Anforderungen der Endnutzer – der Streitkräfte – in vollem Umfang, was zu einer steigenden Akzeptanz bei der indischen Armee führt und die Grundlage für diesen Folgeauftrag bildet. In unserer langjährigen, vertrauensvollen und erfolgreichen Partnerschaft mit SFC Energy, die sich über mehr als ein Jahrzehnt erstreckt, haben wir bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Dazu gehört auch die lokale Fertigung von hochmodernen Brennstoffzellen in Indien, die den Anforderungen der ‚Make in India‘-Initiative der indischen Regierung entspricht und ein weiterer Schlüsselfaktor für unseren gemeinsamen Erfolg ist.“

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



Zur FC TecNrgy Pvt Ltd.

FC TecNrgy ist ein Unternehmen für Brennstoffzellen und nachhaltige Energietechnologien und hat als erstes Unternehmen Methanol-Brennstoffzellen in Indien auf den Markt gebracht. Mit mehr als sechs Jahren Erfahrung in umfangreichen Tests und Validierungen hat FC TecNrgy mehr als 800 Brennstoffzellenlösungen in Indien als Notstromversorgung für abgelegene Standorte und kritische Infrastrukturen installiert. FC TecNrgy ist das erste Unternehmen in Indien, das Brennstoffzellenverträge mit der indischen Armee, der indischen Luftwaffe, dem Innenministerium und Smart Cities abgeschlossen hat.



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

