Original-Research: The Platform Group AG (von Montega AG): Kaufen

Einstufung von Montega AG zu The Platform Group AG Unternehmen: The Platform Group AG ISIN: DE000A2QEFA1 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.02.2025 Kursziel: 13,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt HIT-Feedback: Starkes Wachstum und ambitionierte Pläne TPG hat sich am 6. Februar auf den 13. Hamburger Investoren-Tagen präsentiert und dort einen Einblick in die strategischen Unternehmensplanungen gegeben. Im Vorfeld hatte TPG bereits im Rahmen eines Capital Markets Days erste Eckzahlen für das Geschäftsjahr 2024 sowie einen quantitativen Ausblick auf die Jahre 2025 und 2026 veröffentlicht. [Tabelle] Zweistellige Zuwachsraten bei Umsatz und Gewinn in 2024: Während die Konzernumsätze in 2024 um rund 20% auf 525 Mio. EUR zulegten, erhöhte sich das u.a. um Bewertungsgewinne bereinigte Konzern-EBITDA vorläufigen Zahlen zufolge um 47% auf 33,2 Mio. EUR (EBITDA-Marge: 6,3 %). Beide Größen liegen damit leicht über der im September 2024 letztmalig angehobenen Konzernguidance (Umsatz: 500 bis 520 Mio. EUR, ber. EBITDA: 29 bis 32 Mio. EUR). Der Nettogewinn wurde gleichzeitig von 33,3 Mio. auf 35,5 Mio. EUR gesteigert. Konservativer Ausblick auf 2025 und erste Guidance für 2026: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet TPG ein weiteres Rekordergebnis. So sollen die Erlöse zwischen 590 Mio. und 610 Mio. EUR, das bereinigte EBITDA bei 40 Mio. bis 42 Mio. EUR und die bereinigte EBITDA-Marge bei 7 % bis 10 % liegen. Für 2026 wird dann ein Umsatzanstieg auf 700 Mio. EUR prognostiziert. Gerade die Umsatzguidance erscheint uns vor dem Hintergrund der bereits erfolgten Akquisitionen für beide Jahre überaus konservativ. So wurden in Q4/2024 mit der österreichischen 0815-Gruppe und dem Luxusuhrenhändler Chronext 2 Unternehmen erworben, die zuletzt jeweils Erlöse im mittleren zweistelligen Millionenbereich erwirtschaftet haben. Wir erhöhen entsprechend unsere Schätzungen für 2025 und 2026 und bewegen uns damit über dem genannten Bandbreiten. Akquisitionsstrategie wird fortgesetzt: Das ursprüngliche Ziel, die TPG Plattform- und Softwarelösung auf 30 Branchen auszuweiten, wird voraussichtlich wie geplant in 2025 erreicht. Hierfür sind weitere 5 bis 8 Zukäufe vorgesehen, unter anderem eine frz. Luxusplattform, eine deutsche Optikerkette und eine weitere B2B-Finanzplattform. Für 2026 ist dann die Expansion auf insgesamt 35 Industriezweige mit ebenfalls 5 bis 8 Zukäufen geplant. Das notwendige (Fremd-)kapital konnte sich TPG bereits Mitte Dezember durch die Volumenausweitung der im Juni begebenen Anleihe von 30 Mio. auf 50 Mio. EUR (Zinssatz: 8,875 %) sichern. Fazit: Die TPG AG übertraf 2024 mit zweistelligem Umsatz- und Gewinnwachstum die Markterwartungen. Die Wachstumsdynamik dürfte sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Zudem bietet die konservative Guidance Raum für Prognoseanhebungen und einen positiven newsflow. Vor dem Hintergrund der attraktiven Bewertung (KGV 25e: 7,6) erneuern wir unser Rating 'Kaufen' bei einem unveränderten Kursziel von 13,00 EUR. Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 