Schwaches Gerätegeschäft belastet Carl Zeiss Meditec - Auftragseingang zieht an

JENA (dpa-AFX) - Eine weiterhin schwache Nachfrage vor allem im Gerätegeschäft hat beim Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec den Start in das neue Geschäftsjahr überschattet. Der Umsatz des Unternehmens zog in den ersten drei Geschäftsmonaten bis Ende Dezember dank des jüngsten Zukaufs von Dutch Ophthalmic Research Center (D.O.R.C.) um gut 3 Prozent auf rund 491 Millionen Euro an. Um die Akquisition sowie Währungseinflüsse bereinigt ergebe sich jedoch ein Rückgang um 7 Prozent, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Jena mit. Auftragseingang und -bestand zogen jedoch den Angaben zufolge deutlich an, was beim Management für vorsichtigen Optimismus sorgt.

Die Erholung bei den Bestellungen gepaart mit einer guten Resonanz auf die neuen Produkte des Unternehmens, "geben uns Zuversicht, in den kommenden Monaten wieder zu solidem organischem Wachstum zurückzukehren", sagte Konzernchef Markus Weber. Das Management bestätigte die Ziele für das Jahr. Diese sehen ein moderates Umsatzwachstum und ein stabiles bis leicht höheres operatives Ergebnis (Ebita) vor. Diese Kennziffer war im ersten Geschäftsquartal aber noch deutlich auf 35,2 Millionen Euro zurückgegangen, nach 46 Millionen Euro im Vorjahr./tav/mis