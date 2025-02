IRW-News: BrandPilot AI Inc: BrandPilot AI tritt der Canadian Marketing Association bei; Ankündigung eines bevorstehenden Webinars zu AI-getriebenen Marketingstrategien

IRW-PRESS: BrandPilot AI Inc: BrandPilot AI tritt der Canadian Marketing Association bei; Ankündigung eines bevorstehenden Webinars zu AI-getriebenen Marketingstrategien

Toronto, Ontario - (13. Februar 2025) - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF), ein führender Innovator im Bereich KI-gestützter Marketing- und Werbetechnologien, freut sich, seine Mitgliedschaft in der Canadian Marketing Association (CMA) bekannt zu geben. Diese Mitgliedschaft unterstreicht BrandPilot AI's Engagement für die Weiterentwicklung von Marketingpraktiken in Kanada durch fortschrittliche KI-Lösungen.

Durch den Beitritt zur CMA zielt BrandPilot AI darauf ab, mit Branchenführern zusammenzuarbeiten, um die Zukunft des Marketings in Kanada zu gestalten. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz zu nutzen, um Marketingstrategien zu verbessern und das Geschäftswachstum von Marken zu fördern.

"Wir sind begeistert, Mitglied der Canadian Marketing Association zu werden", sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. "Diese Mitgliedschaft steht im Einklang mit unserer Mission, das Marketing durch KI-getriebene Lösungen zu revolutionieren. Wir freuen uns darauf, zur CMA-Gemeinschaft beizutragen und mit anderen Mitgliedern zusammenzuarbeiten, um die Grenzen der Marketinginnovation zu erweitern."

Die CMA ist die Stimme des Marketings in Kanada und fördert den bedeutenden Einfluss des Marketings auf den Geschäftserfolg. Als Mitglied wird BrandPilot AI Zugang zu einem Netzwerk von Fachleuten, Ressourcen und Veranstaltungen haben, die die berufliche Entwicklung und die Führungskompetenz in der Marketingbranche fördern.

Bevorstehendes Webinar

im Rahmen seiner Mission, die KI-Innovation im Marketing voranzutreiben, veranstaltet BrandPilot AI am 19. Februar 2025 ein exklusives Webinar zum Thema Die versteckten Kosten von Google Ads: Lösung des Problems der unangefochtenen bezahlten Suchanzeigen.

Diese Live-Sitzung wird Erkenntnisse von John Beresford, CRO von BrandPilot AI, und anderen Branchenexperten bieten. Die Diskussion wird sich darauf konzentrieren, warum Ihre CPCs (Cost per Click), ohne echte Konkurrenz erhöht sind, den Umfang des Einflusses auf Ihr Budget und praktische Strategien zur Lösung und Vermeidung von Selbstbietern.

Webinar-Details:

- Datum: 19. Februar 2025

- Uhrzeit: 13:30 Uhr EST

- Ort: Virtuell (Live-Stream)

- Hier registrieren

Über BrandPilot AI Inc.

BrandPilot AI (CSE: BPAI) ist ein Performance-Marketing-Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf innovative Lösungen spezialisiert hat, die außergewöhnliche ROI für globale Unternehmensmarken liefern. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Branchenkenntnissen ermöglicht BrandPilot AI es Organisationen, komplexe Werbelandschaften mit Präzision zu navigieren. Das Kernangebot des Unternehmens, AdAi, bekämpft Werbeverschwendung, indem es kannibalistische Anzeigen in bezahlten Suchkampagnen identifiziert, während Spectrum IQ Mikro-Influencer nutzt, um die ROI für globale Unternehmensmarken zu maximieren. Weitere Informationen über BrandPilot AI und seine KI-gestützten Marketinglösungen finden Sie unter www.brandpilot.ai.

Über die Canadian Marketing Association

Die CMA ist die Stimme des Marketings in Kanada und unser Ziel ist es, den bedeutenden Einfluss des Marketings zu fördern. Wir sind der Katalysator, der Kanadas Marketern hilft, heute zu gedeihen, während wir die Marketingmentalität und -umgebung von morgen aufbauen. Wir bieten unseren Mitgliedern von Küste zu Küste Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung, zur Mitwirkung an der Marketing-Führungskompetenz, zum Aufbau starker Netzwerke und zur Stärkung des regulatorischen Klimas für den Geschäftserfolg. Unsere Bezeichnung "Chartered Marketer" (CM) zeigt an, dass die Empfänger hoch qualifiziert sind und auf dem neuesten Stand der besten Praktiken sind, wie sie im Canadian Marketing Code of Ethics and Standards festgelegt sind. Wir vertreten fast alle großen Geschäftsbereiche Kanadas und alle Marketingdisziplinen, -kanäle und -technologien. Unser Consumer Centre hilft Kanadiern, ihre Rechte und Pflichten besser zu verstehen. Weitere Informationen über die Canadian Marketing Association finden Sie unter www.thecma.ca.

Kontaktinformationen

BrandPilot AI

Brandon Mina

Chief Executive Officer

ir@brandpilot.ai

+1-519-239-6460

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, die unter anderem Informationen und Aussagen über oder in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsziele, die Wachstumsstrategie, die erwarteten Vorteile der Mitgliedschaft in der Canadian Marketing Association, die erwarteten Ergebnisse der KI-gestützten Marketinglösungen und den Einfluss des bevorstehenden Webinars auf AI-getriebene Marketingstrategien umfassen können, jedoch nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die anhaltende Einführung von künstlicher Intelligenz im Marketing, die Wirksamkeit der Technologie des Unternehmens bei der Reduzierung von Werbeineffizienzen und seine Fähigkeit, Branchenführer durch strategische Initiativen zu involvieren. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Änderungen der Marktbedingungen, regulatorische Entwicklungen, Wettbewerbsdruck, technologische Fortschritte und die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan erfolgreich umzusetzen. Obwohl das Unternehmen der Meinung ist, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Veröffentlichung vernünftig sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sie sich als richtig erweisen werden. Leser werden gebeten, diese Risiken und Unsicherheiten unabhängig zu bewerten und nicht zu sehr auf solche zukunftsgerichtete Informationen zu vertrauen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Veröffentlichung werden zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gemacht, und außer wie gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung und lehnt jede Absicht ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der Börse definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Um die Originalversion dieser Pressemitteilung zu sehen, besuchen Sie bitte https://www.newsfilecorp.com/release/240655

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://money.tmx.com/quote/BPAI:AQL/news/5318451731286499/BrandPilot_AI_Joins_Canadian_Marketing_Association_Announces_Upcoming_Webinar_on_AIDriven_Marketing_Strategies

