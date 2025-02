Lufthansa Technik mit Großauftrag aus Kanada

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa hat einen großen Wartungsauftrag der kanadischen Fluggesellschaft WestJet erhalten.

Die Konzernsparte Lufthansa Technik werde für 15 Jahre die Instandhaltung der CFM-Triebwerke der Boeing-737-Flotte von WestJet übernehmen, teilte die Lufthansa mit. Dazu werde Lufthansa Technik eine neue Reparaturwerkstatt für "flugzeugnahe und schnelle Arbeiten" in Calgary in Westkanada errichten. Der Betrieb soll 2027 aufgenommen werden, WestJet soll der erste Kunde sein. Mit einem Volumen von mehreren Milliarden Euro sei dies der größte Auftrag in der 30-jährigen Geschichte von WestJet, hieß es.

