OTS: Bertrandt AG / Ergebnisoptimierungsprogramm zeigt erste Wirkung / ...

Ergebnisoptimierungsprogramm zeigt erste Wirkung / Bertrandt veröffentlicht Bericht zum 1. Quartal 2024/2025 (FOTO) Ehningen (ots) - Das Marktumfeld in den Kundenindustrien von Bertrandt war, wie erwartet, auch im Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2024/2025 anspruchsvoll. Die Gesamtleistung belief sich im ersten Quartal 2024/20025 auf 266.451 TEUR, wobei sich das wachsende Auslandsgeschäft positiv ausgewirkt hat. Das Ergebnisoptimierungsprogramm "Fit for Future" wurde weiter konsequent umgesetzt und hat sich bereits positiv ausgewirkt. Das Auftaktquartal 2024/2025 war geprägt von heterogenen makroökomischen Rahmenbedingungen. Dies galt sowohl für die regionale als auch die sektorale Entwicklung. So führten die seit dem Frühjahr 2024 bestehenden Produkt- und Projektverschiebungen bei einigen Kunden auch in der Berichtsperiode zu verminderten Kapazitätsabrufen. Die eingetrübte Marktstimmung in der Automobilindustrie sowie Unsicherheiten insbesondere hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Endkundennachfrage von Pkw mit elektrifizierten Antrieben führten bei einigen Automobilherstellern weiterhin dazu, dass Unternehmensstrategien überprüft und Forschungs- und Entwicklungsprojekte für Modellneuentwicklungen weiterhin teilweise nur zögerlich vergeben wurden. Bertrandt erzielte im Auftaktquartal 2024/2025 eine Gesamtleistung von 266.451 TEUR (Q4 2023/2024: 265.329 TEUR, Q1 2023/2024: 308.398 TEUR). Die Gesamtleistung wurde in der Berichtsperiode durch ein wachsendes Auslandsgeschäft positiv beeinflusst, während diese im Inland um rund 20 Prozent rückläufig war. Das EBIT im Bertrandt Konzern betrug in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 -2.143 TEUR (Q4 2023/2024: -7.380 TEUR, Q1 2023/2024: 13.456 TEUR). Der Personalbestand ist von 14.401 am 31.12.2023 um 796 Mitarbeitende auf 13.605 am 31.12.2024 gesunken. Die spürbaren Rückgänge im Vergleich zur Vorjahresperiode spiegeln die geringere Kapazitätsauslastung gegenüber dem noch guten Marktumfeld im Vorjahr wider. Im Vergleich zum Vorquartal konnte die Entwicklung der Gesamtleistung stabilisert und das EBIT verbessert werden. "Erste Ergebnisse aus dem im Vorjahr eingeleiteten Optimierungsprogramm 'Fit for Future' haben sich bereits positiv auf das EBIT in der Berichtsperiode ausgewirkt", sagt Markus Ruf, Vorstand Finanzen bei Bertrandt. Es sind weitere Anstrengungen notwendig, um, wie prognostiziert, am Geschäftsjahresende 2024/2025 ein deutlich verbessertes positives EBIT zu erreichen. Vor diesem Hintergrund wird das Ergebnisoptimierungsprogramm "Fit for Future" weiter konsequent umgesetzt, um Einsparungen in Höhe von jährlich rund 70 bis 90 Mio. EUR ab dem Geschäftsjahr 2025/2026 vollumfänglich zu erzielen. Für das Geschäftsjahr 2024/2025 gelten die bisherigen Prognosen unverändert. Bertrandt rechnet zusammenfassend mit einem moderaten Rückgang der Gesamtleistung bei einem gleichzeitig deutlich verbesserten und positiven EBIT. Pressekontakt: Bertrandt AG Birkensee 1 71139 Ehningen Julia Schmid Corporate Communications Mobil: +49 (0)16098628706 E-Mail: mailto:presse@bertrandt.com http://www.bertrandt.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/5970039 OTS: Bertrandt AG