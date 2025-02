Siemens-Finanzchef: Verkaufen vielleicht mehr Healthineers-Aktien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Siemens könnte zur Finanzierung der zehn Milliarden Euro schweren Übernahme der US-Industriesoftwarefirma Altair auch mehr Siemens-Healthineers-Aktien verkaufen als angekündigt.

Der Münchner Technologiekonzern werde fünf Prozent der Aktien seiner Medizintechnik-Tochter abstoßen, "vielleicht auch ein bisschen mehr", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas am Donnerstag auf der Hauptversammlung. Ein Fünf-Prozent-Paket an Healthineers wäre rund 3,2 Milliarden Euro wert. Beim Verkauf von sechs Prozent der Aktien am Energietechnik-Konzern Siemens Energy hat Siemens bereits Fortschritte gemacht. Die Beteiligung sei bereits von 17 auf 14,3 Prozent gesunken, sagte Thomas. Damit habe Siemens rund 1,2 Milliarden Euro erlöst. Der Rest des zum Verkauf stehenden Pakets ist nach Berechnungen von Reuters rund 1,6 Milliarden wert.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)