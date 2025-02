Die meistgehandelten Produkte: Coinbase übertrifft Erwartungen!

Nach einer rasanten Rekordrally am vergangenen Handelstag startete der DAX® heute etwas ruhiger und notiert derzeit 0,35 Prozent tiefer. Gestern schloss der deutsche Leitindex erstmals über der Marke von 22.600 Punkten. Auslöser war vor allem die Hoffnung auf eines baldiges Kriegsende zwischen der Ukraine und Russland. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Open-End-Turbos Bull auf Coinbase.

Die Aktie der Krypto-Handelsplatform sprang gestern um mehr als 8 Prozent nach oben. Das Papier schloss bei 298,11 EUR. Für positive Nachrichten konnten die Quartalszahlen für das 4. Quartal sorgen. Das Unternehmen konnte alle Erwartungen übetroffen. Als Haupttreiber nannte Coinbase vor allem die gestiegenen Preise und Volatilität der Kryptoassets. Auch die Aussichten für das laufende Quartal bleiben optimistisch. Zukünftig will das Unternehmen seine Einnahmequellen weiter diversifizieren. Weiter stehen Call-Optionsscheine auf die US Tech-Riesen Amazon.com und Meta Platforms im Blickpunkt der Anleger. Die Aktie von Amazon.com stieg gestern im Nasdaq-Handel um 0,63 Prozent und auch das Papier von Meta Platforms legte um 0,44 Prozent zu. Die EU-Kommission hatte im November eine Strafe von rund 800 Mio. EUR gegen Meta verhängt aufgrund eines Verstoßes gegen die EU-Kartellvorschrift. Jetzt möchte das Unternehmen das EU-Kartell mit einem neuen Partnerschaftsprogramm begütigen. Zuletzt sind Long Faktor-Optionsscheine auf Allianz gefragt. Allianz verzeichnete gestern ein neues Rekordhoch und kletterte bis auf 330,30 EUR. Heute notiert das Papier jedoch mehr als 1,5 Prozent im Minus.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit NVIDIA Corp. Bull HD91KT 26,64 136,00 USD 108,24 USD 4,89 Open End DAX® Bull UG1AYW 20,91 22585,50 Punkte 20503,96 Punkte 10,79 Open End DAX® Bull UG265G 5,42 22585,50 Punkte 22073,42 Punkte 41,87 Open End DAX® Bear HD5PVZ 1,45 22586,50 Punkte 22661,36 Punkte 179,26 Open End Coinbase Global Inc. Bull UG1HQ4 6,51 294,85 USD 227,77 USD 4,35 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.02.2025; 11:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 11,70 797,90 EUR 700,00 EUR 5,48 19.03.2025 adidas AG Call HD1ELR 3,57 261,65 EUR 250,00 EUR 4,69 17.12.2025 Rheinmetall AG Call HD4PWU 15,40 797,90 EUR 675,00 EUR 4,09 18.06.2025 Amazon.com Inc. Call HD9K3R 2,90 230,54 USD 220,00 USD 5,03 17.09.2025 Meta Platforms Inc. Call HD5QXU 8,49 726,50 USD 760,00 USD 4,51 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.02.2025; 11:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 3,15 327,745 USD 216,67 USD 3 Open End DAX® Long HD6QGA 21,42 22564,50 Punkte 18092,79 Punkte 5 Open End DAX® Long HC07KY 19,40 22564,50 Punkte 21484,84 Punkte 20 Open End DAX® Short HD94SB 0,53 22560,50 Punkte 24119,38 Punkte -15 Open End Allianz SE Long HC303Y 36,84 324,65 EUR 264,29 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.02.2025; 11:30 Uhr;

