Mobimo Holding AG: Mobimo steigert operatives Ergebnis und Gewinn im Geschäftsjahr 2024

Mobimo steigert operatives Ergebnis und Gewinn im Geschäftsjahr 2024

Markante Steigerung des Erfolgs aus Entwicklungen und Verkauf Promotion auf CHF 33,0 Mio. – ein Plus von 21,4% gegenüber Vorjahr.

Stabiler Ertrag im Vermietungsgeschäft von CHF 145,0 Mio. trotz wegfallender Sondereffekte aus dem Vorjahr – nächster Wachstumsschritt der Mietertragsbasis in Realisierung.

Starke Eigenkapitalquote von 48,3% (Vorjahr 48,9%) bei gleichzeitig signifikantem Wachstum des Portfolios auf CHF 3,8 Mrd. (Vorjahr CHF 3,6 Mrd.).

Antrag an die Generalversammlung für Erhöhung der Dividende pro Aktie auf CHF 10.25 (Vorjahr CHF 10.00).

Lukas Brosi als neues Mitglied des Verwaltungsrats zur Wahl vorgeschlagen.

Luzern, 14. Februar 2025 – Mobimo verzeichnet für das Geschäftsjahr 2024 erneut ein operativ erfreuliches Ergebnis. Der Erfolg aus Entwicklungstätigkeit und Verkauf von Promotion konnte markant gesteigert werden. Er leistet weiterhin einen substanziellen Beitrag zum Ergebnis. Der Mietertrag blieb trotz erfolgter Liegenschaftsverkäufe und wegfallender Sondereffekte aus dem Vorjahr stabil. Für das Geschäftsjahr 2025 wird erneut ein überdurchschnittlicher Beitrag aus dem Entwicklungsgeschäft und ein Mietertrag leicht unter dem Niveau von 2024 erwartet.

Das Betriebsergebnis (EBIT) beläuft sich für 2024 auf CHF 171,5 Mio. (Vorjahr CHF 77,0 Mio.), respektive CHF 128,4 Mio. ohne Neubewertung (Vorjahr CHF 127,0 Mio.). Der Unternehmensgewinn exklusive Neubewertung beträgt CHF 91,3 Mio. (Vorjahr CHF 90,0 Mio.) bzw. CHF 125,2 Mio. inklusive Neubewertung (Vorjahr CHF 46,6 Mio.). Daraus ergibt sich ein Gewinn je Aktie von CHF 17.26 (Vorjahr CHF 6.43) respektive CHF 12.59 (Vorjahr CHF 12.40) ohne Neubewertung. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 31. März 2025 eine Dividendenerhöhung auf CHF 10.25 pro Aktie vorschlagen (Vorjahr CHF 10.00). Damit wird die Attraktivität von Mobimo als Dividendentitel weiter unterstrichen.

Die Stabilisierung des Immobilienmarktes spiegelt sich im Bewertungsergebnis wider. Der Erfolg aus Neubewertungen beläuft sich auf CHF 43,1 Mio., während im Vorjahr eine Abwertung von CHF 50,0 Mio. verbucht wurde. Diese positive Entwicklung ist primär auf steigende Mietzinsen zurückzuführen. Der Gesamtwert des Immobilienportfolios erhöhte sich zum Jahresende 2024 auf CHF 3,8 Mrd. (Vorjahr CHF 3,6 Mrd.).



Konstant hohe Nachfrage nach Wohneigentum

Der Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion konnte um 21,4% auf CHF 33,0 Mio. markant gesteigert werden (Vorjahr CHF 27,2 Mio.). Die wertschöpfende Entwicklungstätigkeit und damit die Realisierung von Entwicklungsgewinnen aus dem Verkauf von Projekten und Stockwerkeigentum bleibt einer der strategischen Pfeiler von Mobimo. Im Projekt Edenblick in Oberägeri wurde im Juni 2024 die Grundsteinlegung gefeiert. Der rasche Verkauf der Wohnungen in der Überbauung mit Blick auf den Ägerisee und die Berge zeigt, dass die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Wohneigentum an gut erschlossenen Lagen nach wie vor ungebrochen ist. Dies verdeutlicht auch der Verkaufsstand beim Projekt Feuerfalter in Niederwangen/Köniz. Im September 2024 fand der Spatenstich für das Bauprojekt statt, das Teil eines der ersten Plusenergie-Quartiere im Kanton Bern ist. Ab 2025 werden auch die Projekte Burgmatt in Merlischachen, wo inzwischen der Baustart erfolgen konnte, sowie das Projekt Beaumont in Lausanne zum Ergebnis der Entwicklungen und Verkauf Promotion beitragen. Beaumont ist das erste Stockwerkeigentumsprojekt von Mobimo in der Westschweiz.

Stabile Mieteinnahmen und aussichtsreiche Ertragspipeline

Der Mietertrag blieb 2024 trotz erfolgter Liegenschaftsverkäufe und wegfallender Sondereffekte aus dem Vorjahr stabil bei CHF 145,0 Mio. (Vorjahr CHF 144,9 Mio.). Im Mattenhof Luzern Süd konnten 2024 mehrere langfristige Mietverträge abgeschlossen werden, unter anderem mit der ICT-Berufsbildung Zentralschweiz. In der Stadt Zürich wird der markante Office Tower am Escher-Wyss-Platz modernisiert. Er soll künftig für eine flexible Mehrmieternutzung geeignet sein. Das Vermarktungsteam verzeichnet erste Erfolge. Mit der zweitletzten Ausbauetappe des Aeschbachquartiers realisiert Mobimo in Aarau in den nächsten Jahren insgesamt 250 neue Mietwohnungen. Für die 126 Wohnungen des Hof- und Hallenhauses wurde im September 2024 der Grundstein gelegt. Voraussichtlich ab der zweiten Hälfte 2026 werden deren Mieterträge erfolgswirksam, womit der nächste Wachstumsschritt in Mobimos Mietertragsbasis realisiert wird.



Portfoliobereinigung und Transaktionen

Die Zinswende im Jahr 2024 hat für eine Dynamisierung der Transaktionsmärkte gesorgt. Die positivere Marktstimmung hat Mobimo genutzt, anlässlich ihrer regelmässigen Portfolioüberprüfung die beiden Anlageliegenschaften Rue de Malatrex in Genf und das Ziil-Center in Kreuzlingen je an einen privaten Investor zu verkaufen. Mit diesen Portfoliooptimierungen setzt Mobimo Kapital frei für Investitionen in neue Projekte. In Dielsdorf bei Zürich wurde eine bestehende Überbauung mit 41 Wohnungen zugekauft, die ein vielversprechendes Entwicklungspotenzial aufweist. Ausserdem hat für das rund 11 000 m2 grosse RAD-Areal beim Bahnhof Zürich Oerlikon im Dezember 2024 die Eigentumsübertragung stattgefunden. An diesem Top-Standort wird Mobimo voraussichtlich bis 2030 bis zu 150 Wohnungen realisieren.

Mit einer Entwicklungspipeline von rund CHF 1,5 Mrd. hat Mobimo die Grundlage für die künftigen Gewinne aus dem Entwicklungssegment für die nächsten Jahre gesichert. Weiterhin verfügt Mobimo über eine solide Bilanz. Die Eigenkapitalquote von 48,3% (Vorjahr 48,9%) und der Netto-LTV (EPRA-LTV) von 42,2% (Vorjahr 42,3%) zeugen von einer starken Finanzierungssituation.

Wechsel im Verwaltungsrat

Wie letztes Jahr angekündigt, stellt sich Brian Fischer, Mitglied und Vizepräsident des Verwaltungsrats, an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zu Wiederwahl. Brian Fischer hat Mobimo seit dem Börsengang eng begleitet und engagierte sich seit 2008 im Verwaltungsrat. Mit seinen fundierten Analysen und seinem grossen Erfahrungsschatz hat er die Entwicklung von Mobimo in den letzten Jahren geprägt. Der Verwaltungsrat dankt Brian Fischer herzlich für sein jahrelanges, wertvolles Engagement. Als Nachfolger wird Lukas Brosi als neues Mitglied zur Wahl vorgeschlagen. Lukas Brosi (Jg. 1979, Schweizer) ist seit Mai 2023 CEO der Flughafen Zürich AG und war davor unter anderem bereits als CFO für diese tätig. Mit seiner breiten Expertise an den Schnittstellen Infrastruktur und Immobilien, Finanzen sowie Politik bringt er wertvolle Kompetenzen in den Verwaltungsrat von Mobimo ein.





Fortschritte bei Emissionsreduktionen

Mobimo verfolgt ihren CO₂-Absenkungspfad konsequent: Im Berichtsjahr konnten die Emissionen im Anlageportfolio um 8% auf 7,2 kg CO₂/m² (Scope 1 + 2) reduziert werden. Seit 2020 entspricht dies einem Rückgang von 14%. Treiber dieser Entwicklung sind die energetische Qualität neuer Projekte sowie Sanierungen bestehender Liegenschaften.

Zudem konnten im Berichtsjahr 2024 sieben Photovoltaikanlagen mit einer potenziellen Stromproduktion von 375 000 kWh/a auf Anlageliegenschaften in Betrieb genommen werden. 2025 werden voraussichtlich weitere 15 Photovoltaikanlagen folgen. Damit wird Mobimo die Eigenproduktion von erneuerbarem Strom sukzessive erhöhen, bis 2030 auf 2 Mio. kWh pro Jahr.





Ausblick

Beim aktuellen Zinsumfeld geht Mobimo von einer anhaltend positiven Grundstimmung am Immobilienmarkt aus. Im Vermietungsgeschäft erwartet Mobimo 2025 einen Mietertrag leicht unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2024. Dies ist zurückzuführen auf die wegfallenden Mieterträge der im Jahr 2024 verkauften Liegenschaften sowie der zu erwartenden Senkung des Referenzzinssatzes im Bereich Wohnen. Ab 2026 werden die Mieterträge aufgrund der Fertigstellung der Projekte in Lausen und Aarau dann wieder wachsen. 2025 wird ebenfalls eine starke Nachfrage nach den Stockwerkeigentumsprojekten erwartet, womit der Erfolg aus Entwicklung und Verkauf Promotion im Jahr 2025 über dem Niveau von 2024 und über dem Ziel von mehr als CHF 20 Mio. im mehrjährigen Schnitt erwartet wird.



Ausführliche Berichterstattung:

›› Den Geschäftsbericht 2024 finden Sie hier.

›› Analysten- und Pressekonferenz zum Geschäftsergebnis 2024:

Datum Freitag, 14. Februar 2025 Zeit 10.00 Uhr (MEZ)

Daniel Ducrey (CEO) und Jörg Brunner (CFO) werden die Resultate präsentieren. Die Konferenz kann mit folgendem Link live als Webstream mit Audio- und Videosignal verfolgt werden (Registrierung erforderlich). Zudem steht die Möglichkeit offen, Fragen online zu stellen (auch in Englisch und Französisch).

Weitere Termine:

31. März 2025: Ordentliche Generalversammlung 2025

8. August 2025: Publikation Halbjahresergebnis 2025



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt für Analysten und Investoren:

Stefan Feller, Head of Investor Relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97



Kontakt für Medien:

Anthony Welbergen, Head of Corporate Communication

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86



Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,8 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

Mobimo feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Ausgewählte Geschichten und Anekdoten aus einem Vierteljahrhundert können im digitalen Jubiläumsmagazin (www.mobimo25.ch) nachgelesen werden.

