EQS-News: CPI Europe vereinbart den Verkauf eines Immobilienportfolios in Bratislava an WOOD & Company

Presseinformation – Corporate News

Wien, 17. Februar 2025

CPI Europe vereinbart den Verkauf eines Immobilienportfolios in Bratislava an WOOD & Company

Die CPI Europe Group veräußert einen Büro- und Retail-Komplex in der slowakischen Hauptstadt an WOOD & Company und setzt damit einen weiteren Schritt im Rahmen der strategischen Portfoliooptimierung. Die Transaktion schafft eine neue Investitionsmöglichkeit für die Kunden von WOOD & Company, die stabile Erträge mit zukünftigen Entwicklungspotenzial verbindet.

Das Immobilienportfolio umfasst zwei myhive-Bürogebäude, ein VIVO!-Einkaufszentrum sowie ein 3.200 m2 großes Grundstück mit Potenzial für eine Wohnbebauung. Zentral gelegen in Bratislava - Nové Mesto, bietet der gemischt genutzte Komplex rund 70.000 m² Nutzfläche. Der Standort zeichnet sich durch eine hervorragende Infrastruktur, einen beeindruckenden Ausblick und ein integriertes Office- und Retail-Angebot aus. Die Mieter der beiden modernen myhive-Bürotürme profitieren von den Annehmlichkeiten des VIVO!-Shopping Centers mit 160 verschiedenen Einzelhandels- und Dienstleistungsgeschäften.

Der Verkauf an WOOD & Company wird im Zuge eines Share Deals in zwei Tranchen bis Ende 2026 durchgeführt. Tranche 1 sieht die Gründung eines Joint Ventures zwischen der CPI Europe Group und WOOD & Company vor, während Tranche 2 den vollständigen Verkauf des Portfolios umfasst. Diese Struktur ermöglicht einen reibungslosen Übergang und die Umsetzung der ehrgeizigen Pläne von WOOD & Company für das Areal. Der Abschluss von Tranche 1 wird in der ersten Jahreshälfte 2025 erwartet, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich regulatorischer Genehmigungen. Die Transaktion erfolgt in etwa zum Buchwert des Portfolios. Der Ankauf stellt einen weiteren Meilenstein in der Strategie von WOOD & Company dar, einzigartige Investitionsmöglichkeiten an erstklassigen Standorten in Zentraleuropa zu schaffen.

Über CPI Europe

Die CPI Europe Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die CPI Europe Group auf ihre etablierten Immobilienmarken STOPSHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und Portfolios. Die CPI Europe Group besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR8,0 Mrd., das sich auf rund 470 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://cpi-europe.com

Über WOOD & Company

WOOD & Company ist eine führende Finanzgruppe im mitteleuropäischen Markt. Seit 1991 bietet sie Investmentbanking-Dienstleistungen, Asset Management und Handel an den internationalen Börsen an. Das Unternehmen verwaltet Investitionen von über EUR 7 Mrd.

WOOD Real Estate managt aktiv Gewerbeimmobilien in Prag, Bratislava und Warschau. Das Portfolio umfasst derzeit 16 Projekte mit mehr als 434.000 m² vermietbarer Fläche. Zu den bedeutendsten Immobilienvermögenswerten der Investmentgruppe zählen das Einkaufszentrum Aupark und das Bürogebäude Aupark Tower in Bratislava, die Galerie Harfa in Prag sowie das Bürogebäude Astrum Business Park in Warschau. WOOD Real Estate ist an der Entwicklung von Gewerbe-, Wohn- und Logistikprojekten beteiligt und setzt derzeit erfolgreiche Wohnbauprojekte wie Millhaus, Lakeside Residence und Slnečnice nad Mestom in Bratislava sowie Nová Merina in Trenčín um. Die geplanten Wohnprojekte werden mehr als 3.500 neue Wohneinheiten schaffen.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:



CPI Europe

Investor Relations and Corporate Communications

Simone Korbelius

T +43 (0)1 88 090 2291

M +43 (0)699 1685 7291

communications@cpi-europe.com

Investor.Relations@cpi-europe.com

WOOD & Company

Marketing Manager

Zuzana Kopanicová

Tel.: +421 914 320 081

e-mail: zuzana.kopanicova@wood.com

