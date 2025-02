IRW-News: Condor Energies Inc.: Workover-Operation erfolgreich: Condor-Gasbohrung in Usbekistan kommt auf Produktion von 1.300 boepd

IRW-PRESS: Condor Energies Inc.: Workover-Operation erfolgreich: Condor-Gasbohrung in Usbekistan kommt auf Produktion von 1.300 boepd

CALGARY, 19. Februar 2025 - Condor Energies Inc. (Condor oder das Unternehmen; TSX: CDR; WKN: A3DPZ1), ein in Kanada ansässiges Energiewendeunternehmen, freut sich, ein Update über das Projekt zur Produktionssteigerung von acht Gasfeldern in Usbekistan bekannt zu geben.

Bei einem kürzlich durchgeführten Workover wurde ein potenziell gasführender Abschnitt mit Hilfe fortschrittlicher Cased-Hole-Logging-Tools und neu aufbereiteten seismischer 3D-Daten identifiziert, was zu einer erheblichen Verbesserung der Formationsdarstellung führte. Vor der Überarbeitung war das Bohrloch verwässert und produzierte nicht. Nach der Perforation von 23 Metern dieses neu identifizierten 60-Meter-Intervalls begann das Bohrloch nach einem 24-Stunden-Produktionstest mit einer Förderleistung von über 1.100 boepd zu fließen, die in den vergangenen fünf Tagen auf 1.300 boepd anstieg, da die Fertigstellungsflüssigkeit nun wiedergewonnen wurde.

Mindestens fünf weitere Bohrlochkandidaten mit ähnlichen geologischen Merkmalen wurden anhand einer Kombination aus alten Daten und neu aufbereiteten seismischen 3-D-Daten identifiziert. In den kommenden Wochen werden diese Bohrungen evaluiert, um potenzielle Nutzintervalle zu identifizieren und entsprechend zu perforieren. Das Unternehmen betreibt derzeit zwei Workover-Rigs und eine Wireline-Einheit. Ein drittes Workover-Rig und eine zweite Wireline-Einheit mit fortschrittlichen Auswertungsinstrumenten von einem nordamerikanischen Dienstleistungsunternehmen werden derzeit nach Usbekistan verlegt.

Die durchschnittliche Produktion für das vierte Quartal 2024 betrug 10.510 boepd, was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem dritten Quartal 2024 entspricht und zu Umsatzerlösen von 20,9 Mio. CA$ im vierten Quartal führte. Die Produktion wurde in der zweiten Hälfte des Dezembers 2024 und im Januar 2025 vor allem durch natürliche Rückgangsraten beeinträchtigt, da sich die beiden Workover-Rigs auf die Evaluierung flacherer, kreidezeitlicher, gestapelter Rinnensande konzentrierten, die zuvor auf den Feldern nicht erschlossen worden waren. Obwohl Gas an die Oberfläche strömte, reichte der Druck am Bohrlochkopf nicht aus, um mit dem Druck des bestehenden Sammelsystems übereinzustimmen. Dies war wahrscheinlich zum Teil darauf zurückzuführen, dass nur eine begrenzte zonale Isolierung vorhanden war, um Wasserströmungen zu verhindern, und dass die Perforationsladungen nicht vollständig durch zwei vorhandene Verrohrungsstränge durchgedrungen waren, um einen ungehinderten Zugang zu diesen Gaslagerstätten zu ermöglichen. Da das Vorhandensein von Gas an der Oberfläche bestätigt wurde, wird Condor diese kreidezeitlichen Rinnensande im Rahmen seiner Infill-Bohrkampagne 2025 weiter untersuchen. Beide Workover-Anlagen haben nun die Arbeit in den Karbonat-Formationsabschnitten wieder aufgenommen, und die Produktion der vergangenen fünf Tage betrug durchschnittlich 11.455 boepd, da die neu perforierten Karbonatzonen zu fließen beginnen.

Don Streu, Präsident und CEO von Condor, kommentierte: Die erheblichen Produktionssteigerungen aus dem laufenden Workover-Programm und die Anlagenverbesserungen unterstreichen die Kapitaleffizienz, die wir mit unserem Ansatz zur Produktionssteigerung erzielen. Wir setzen unsere Pläne zur Produktionssteigerung im Jahr 2025 fort, indem wir eine dritte Workover-Anlage hinzufügen, ein vertikales und horizontales Infill-Programm mit vier Bohrungen abteufen, den künstlichen Auftrieb und die Wassertrennung im Feld fortsetzen, die Regionen der 3D-Seismik aufbereiten und das Feld verdichten. Die Zusammenarbeit mit dem nationalen Unternehmen, JSC Uzbekneftegaz (UNG) und den nationalen technischen Instituten hat maßgeblich zu diesen ersten Erfolgen beigetragen.

ÜBER CONDOR ENERGIES INC

Condor Energies Inc. ist ein an der TSX notierter Entwickler im Energiesektor, der sich auf verschiedene Initiativen in Zentralasien und der Türkei konzentriert. Mit produzierenden Gasanlagen, einem laufenden Projekt zum Bau und Betrieb der ersten LNG-Anlage Zentralasiens und einem separaten Projekt zur Entwicklung und Produktion von Lithiumsole hat das Unternehmen eine starke Grundlage für Reserven-, Produktions- und Cashflow-Wachstum geschaffen, während es gleichzeitig bestrebt ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

