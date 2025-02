SAF-Holland mit Umsatzrückgang im Schlussquartal

SAF-Holland hat im vierten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnet. So sanken die Erlöse um nahezu 18 Prozent auf 424 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erreichte 10,4 Prozent.

SAF-Holland litt im vergangenen Jahr unter einer schwachen Nachfrage im Erstausrüstergeschäft. Erste Eckdaten für 2024 hat das Unternehmen bereits Mitte Januar veröffentlicht, die nun bestätigt wurden. So sanken die Erlöse um knapp 11 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro. Dank Sparmaßnahmen, einem höheren Anteil am stabileren Ersatzteilgeschäft und fortlaufenden Synergien aus der Haldex-Übernahme verbesserte sich die bereinigte Ebit-Marge um 0,5 Prozentpunkte auf 10,1 Prozent.

Die ausführlichen Zahlen sowie den Ausblick will SAF-Holland am 20. März veröffentlichen.