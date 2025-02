AKTIE IM FOKUS: Kontron gefragt nach Großauftrag aus der Autobranche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Großauftrag sind die Aktien von Kontron am Donnerstag mit 22,12 Euro fast wieder an ihr Zwischenhoch vom Juni 2024 geklettert. Die Papiere des Spezialisten für IoT-Lösungen (Internet-of-things) gewannen dabei zeitweise fast 7 Prozent, wovon am Vormittag noch 4,5 Prozent verblieben.

Die Österreicher hatten am Morgen einen Auftrag mit einem Gesamtvolumen von 250 Millionen US-Dollar über mehrere Jahre eines "führenden Zulieferers der Automobilbranche" gemeldet. Kontron werde 5G-basierte sogenannte Network Access Devices (NADs) liefern, die für die Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug und von Fahrzeug zu Infrastruktur wichtig sind. Die Produktion werde im Jahr 2026 hochgefahren. Die erwarteten Einnahmen würden innerhalb von 7 Jahren oder schneller erzielt.

"Unsere 5G IoT-Technologie, die ausschließlich in Europa entwickelt und gefertigt wird, ist der Schlüssel für die nächste Generation vernetzter und autonomer Fahrzeuge, da der Automobilsektor zunehmend auf 5G für eine schnellere und sicherere Datenkommunikation setzt", erklärte Kontron-Chef Hannes Niederhauser./ag/mis