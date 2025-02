EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse zeigt Stärke und steigert Profitabilität und Cashflow kräftig

EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse zeigt Stärke und steigert Profitabilität und Cashflow kräftig



20.02.2025 / 06:59 CET/CEST

Knorr-Bremse zeigt Stärke und steigert Profitabilität und Cashflow kräftig

Historische Höchststände bei Rail in Umsatz und Auftragsbestand, Truck trotzt schwächerem Markt mit verbesserter zweistelliger Rendite

Knorr-Bremse erzielt stabilen Konzernumsatz von 7,9 Mrd. EUR

Rekord-Auftragsbestand in Höhe von 7,2 Mrd. EUR bildet solide Grundlage für das Geschäftsjahr 2025; Auftragseingang mit 8,2 Mrd. EUR weiterhin sehr hoch

Operative EBIT-Marge wächst deutlich von 11,3 % im Vorjahr auf 12,3 %, bereits mehr als 60 % Umsatzvolumen der geplanten Verkäufe zur Portfoliooptimierung realisiert

Free Cashflow auf Rekordniveau von 730 Mio. EUR gesteigert

Aufsichtsrat würdigt Erfolge: Frühzeitige Vertragsverlängerung von CEO

Marc Llistosella unterstreicht die Bedeutung des Strategieprogramms BOOST

Knorr-Bremse gibt positiven Ausblick zu Umsatz- und Ertragswachstum für 2025



München, 20. Februar 2025 – Knorr-Bremse, Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, hat im zurückliegenden Geschäftsjahr in einem geopolitisch und wirtschaftlich weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld eine starke operative Entwicklung erzielt. Das belegen die heute in München vorgelegten vorläufigen Ergebnisse für 2024.

Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: „Unsere guten Ergebnisse sind das Resultat einer starken Teamleistung. Auch im Jahr 2024 haben wir einmal mehr bewiesen, dass wir Krise können und unsere ambitionierten Ziele erreichen. Unsere Truck-Division, die derzeit mit einer weltweit schwierigen Marktlage zu kämpfen hat, erwirtschaftete dennoch eine zweistellige Rendite, das ist sehr stark. Unsere Rail-Division ist Innovationstreiber und Gestalter im Bahnsektor und konnte entsprechend das Ergebnis auf einen historischen Rekordstand deutlich steigern. Knorr-Bremse steht operativ sehr gut da. Mit dem Erreichten geben wir uns als Weltmarktführer jedoch nicht zufrieden: 2025 wollen wir das nächste Level unseres Strategieprogramms BOOST umsetzen, das sich klar auf nachhaltiges und profitables Wachstum konzentriert.“

Frank Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: „Insgesamt zeigen wir uns finanziell in Top-Form. Unsere Finanzstruktur ist hervorragend, unser Eigenkapital ist hoch und wir sind langfristig finanziert – eine solide Basis, um im aktuell anspruchsvollen Marktumfeld zu bestehen und Wachstumschancen gezielt zu nutzen. Unsere BOOST 2026-Maßnahmen erzielen die gewünschten Effekte – hier schreiten wir wie gewünscht voran. Cash is King: die Profitabilität steigt und wir haben den höchsten operativen Free Cashflow in unserer 120-jährigen Unternehmensgeschichte erreicht. Aufgrund der starken operativen Performance streben wir auch eine steigende Dividende für das Geschäftsjahr 2024 an.“

Maßnahmen greifen, Profitabilität steigt kräftig und Free Cashflow erreicht historisches Rekordniveau

Knorr-Bremse konnte dank seiner ausgeprägten Widerstandsfähigkeit und der Fortschritte im BOOST 2026-Programm starke Ergebnisse erzielen: Der Konzernumsatz blieb trotz der deutlichen Abschwächung des Truck-Markts und diverser Unternehmensverkäufe mit 7.883 Mio. EUR nahezu stabil (Vorjahr: 7.926 Mio. EUR). Hierbei leistete vor allem das Wachstum außerhalb Europas einen positiven Beitrag. Organisch – also ohne den Einfluss der im Geschäftsjahr 2024 getätigten Unternehmenszu- und Verkäufe und ohne Währungseffekte – stieg der Umsatz sogar um 0,7 %. Die anhaltend gute Nachfrage insbesondere im Rail-Bereich hat daran maßgeblichen Anteil. Die BOOST 2026-Maßnahmen speziell mit Fokus auf Erlöse, Kostendisziplin und Cashflow erwiesen sich weiterhin als richtig und zielführend: Die operative EBIT-Marge erhöhte sich deutlich auf 12,3 % (Vorjahr: 11,3 %), das operative EBIT stieg auf 966 Mio. EUR (Vorjahr: 893 Mio. EUR). Beim Free Cashflow erreichte Knorr-Bremse mit 730 Mio. EUR operativ betrachtet, d. h. ohne Berücksichtigung von Einmaleffekten aus Sale-and-Lease-back im Jahr 2019, ein neues Rekordhoch in der Unternehmensgeschichte (Vorjahr: 552 Mio. EUR). Die Cash Conversion Rate, also Free Cashflow im Verhältnis zum Gewinn, erhöhte sich aufgrund des guten Ergebnisses und ohne die nicht-zahlungswirksamen Effekte aus der Portfoliobereinigung stark auf 113 % (Vorjahr: 96 %) und liegt damit sogar oberhalb des Zielbereichs.

Angesichts der sehr guten Entwicklung des Unternehmens hat der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG den Vertrag von CEO Marc Llistosella bereits Ende Januar 2025 frühzeitig um fünf Jahre verlängert und stärkt somit die Kontinuität im Konzernvorstand.

Auftragseingang und -bestand weiterhin auf hohem Niveau

Die Kundennachfrage, speziell im Rail-Bereich, blieb auch im abgelaufenen Geschäftsjahr hoch. Der Auftragseingang lag mit 8.186 Mio. EUR (Vorjahr: 8.252 Mio. EUR) um nur -0,8 %, fast wieder auf Vorjahresniveau. Der Auftragsbestand erreichte mit einem Anstieg um 1,4 %, (organisch: +3,8 %), gegenüber dem Vorjahr zum 31.12.2024 mit 7.182 Mio. EUR ein neues Allzeithoch (Vorjahr: 7.082 Mio. EUR) und bildet damit eine sehr gute Ausgangslage für das laufende Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus.

Historische Höchststände bei Rail, Truck trotz Wirtschaftskrise mit verbesserter zweistelliger Rendite

Die Division Systeme für Schienenfahrzeuge (RVS) stellte erneut ihre wirtschaftliche Stärke unter Beweis – auch dank wiedererstarkter Passagierzahlen – sowohl im OE- als auch im Nachmarktbereich. Die Performance der Rail-Division trug so erheblich zum guten Gesamtergebnis von Knorr-Bremse bei.

Der Auftragseingang stieg signifikant auf 4.440 Mio. EUR (Vorjahr: 4.043 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand erhöhte sich auf 5.352 Mio. EUR (31.12.2023: 5.132 Mio. EUR)

Der Umsatz erreichte mit 4.044 Mio. EUR erstmals ein Rekordniveau von mehr als 4 Mrd. EUR (Vorjahr: 3.748 Mio. EUR)

Das operative EBIT verbesserte sich deutlich um 18 % auf 630 Mio. EUR (Vorjahr: 536 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge stieg auf 15,6 % (Vorjahr: 14,3 %)

Die Division Systeme für Nutzfahrzeuge (CVS) hatte mit massivem Gegenwind auf der Marktseite zu kämpfen. Angesichts des erwartungsgemäß schwierigen Marktumfelds in der Nutzfahrzeugbranche in den großen Regionen, also Europa, Nordamerika und in China, zeigte sich der Truck-Bereich im abgelaufenen Geschäftsjahr jedoch robust und erzielte unter diesen Umständen bemerkenswerte Ergebnisse:

Der Auftragseingang belief sich auf 3.748 Mio. EUR (Vorjahr: 4.212 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand lag zum 31.12.2024 bei 1.832 Mio. EUR (31.12.2023: 1.952 Mio. EUR)

Der Umsatz blieb mit 3.842 Mio. EUR marktbedingt hinter dem Geschäftsjahr 2023 zurück (Vorjahr: 4.180 Mio. EUR)

Das operative EBIT verzeichnete nur einen leichten Rückgang um knapp 4 % auf 401 Mio. EUR (Vorjahr: 417 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge konnte gegen den Markttrend sogar noch auf 10,4 % verbessert werden (Vorjahr: 10,0 %)

Portfoliobereinigung voll im Plan: frühzeitig bereits mehr als 60 % Umsatzvolumen der geplanten Verkäufe realisiert

Knorr-Bremse hat im abgelaufenen Geschäftsjahr wichtige Fortschritte auf seinem Weg der aktiven Portfoliooptimierung mit der Fokussierung auf Kernkompetenzen und Performance erzielt. Vier Veräußerungen konnten seit Anfang 2024 erfolgreich abgeschlossen werden: aus dem Bereich RVS Kiepe Electric und aus dem CVS-Bereich Safety Direct, GT Emission Systems sowie R.H. Sheppard. Damit konnten bereits über 60 % des bis 2026 zum Verkauf angestrebten Umsatzvolumens verkauft werden.

Durch die im September erworbene KB Signaling eröffnet sich Knorr-Bremse neue Marktchancen in Nordamerika. Mit dem erfolgreichen Einstieg in das attraktive und margenstarke Geschäft mit Signaltechnologien im Rail-Bereich (CCS, Control, Command and Signaling) kann Knorr-Bremse die eigene Wertschöpfung vorantreiben und mit neuen und digitalen Lösungen nachhaltiges Wachstum generieren.

Auch bei den strukturellen Verbesserungen kommt das Unternehmen voran. Die klare Struktur globaler Verantwortlichkeiten, die Priorisierung von Projekten oder eine effiziente globale Steuerung sind nur einige der Maßnahmen, die die im BOOST 2026-Programm angestrebte Margenverbesserung maßgeblich unterstützen. Darüber hinaus werden zusätzliche Effizienzmaßnahmen, wie der Ausbau globaler Shared Services oder die Stärkung von Standorten mit besseren Kostenstrukturen, mittelfristig die Profitabilität von Knorr-Bremse nachhaltig steigern.



Ausblick für 2025

Unter der Annahme stabiler Wechselkurse und im Wesentlichen stabiler geopolitischer und makroökonomischer Bedingungen erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz zwischen 8.100 Mio. EUR und 8.400 Mio. EUR, eine operative EBIT-Marge von 12,5 % bis 13,5 % sowie einen Free Cashflow zwischen 700 Mio. EUR und 800 Mio. EUR.

Um auch nach 2026 strategisch gut aufgestellt zu sein und weiterhin langfristig profitabel zu wachsen, können sich in 2025 Restrukturierungskosten in Höhe von bis zu 50 Mio. EUR ergeben, unter anderem zur Optimierung des globalen Produktionsfootprints.

Die aufgeführten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der vollständige Jahresabschluss und der Geschäftsbericht werden am 20. März 2025 auf der Website www.knorr-bremse.com veröffentlicht.

Eine Videoaufzeichnung der Jahrespressekonferenz mit dem Vorstandsvorsitzenden Marc Llistosella und Finanzvorstand Frank Weber zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 wird auf unserer Website unter Newsroom Knorr-Bremse zur Verfügung gestellt.

Ein Webcast für Investoren mit dem Vorstandsvorsitzenden Marc Llistosella und Finanzvorstand Frank Weber zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 findet heute um 13:00 Uhr (MEZ) statt. Die Präsentationen sind auf unserer Website unter www.knorr-bremse.com verfügbar.

Konzern-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe:

Gruppe: Gesamtjahr 4. Quartal 2024 2023 2024 2023 Mio. EUR Mio. EUR Δ Mio. EUR Mio. EUR Δ Auftragseingang 8.186,0 8.252,2 -0,8 % 2.003,7 2.036,1 -1,6 % Auftragsbestand (31.12.) 7.181,5 7.082,3 +1,4 % 7.181,5 7.082,3 +1,4 % Umsatz 7.883,2 7.925,6 -0,5 % 1.986,5 2.069,4 -4,0 % EBIT 910,7 869,9 +4,7 % 216,5 247,9 -12,7 % EBIT-Marge 11,6 % 11,0 % +60 bp 10,9% 12,0 % -110 bp Operatives EBIT 966,4 893,1 +8,2 % 241,6 254,5 -5,1 % Operative EBIT-Marge 12,3 % 11,3 % +100 bp 12,2 % 12,3 % -10 bp Free Cashflow 729,8 551,7 +32,3 % 481,9 486,8 -1,0% Investitionen

(vor IFRS 16 & Akquisitionen) 349,6 368,5 -5,1 % 133,2 146,4 -9,0 % F&E in % des Umsatzes 7,2 % 6,9 % +30 bp 7,7% 7,8 % -10 bp Ergebnis nach Steuern 477,3 576,2 -17,2 % 24,8 178,0 -86,1 % Ergebnis je Aktie (in EUR) 2,76 3,43 -19,5 % 0,11 1,13 -90,3 % Beschäftigte (31.12.; HC) 32.549 33.319 -2,3 %

Divisionen: Gesamtjahr 4. Quartal 2024 2023 2024 2023 Mio. EUR Mio. EUR Δ Mio. EUR Mio. EUR Δ RVS Auftragseingang 4.439,9 4.042,5 +9,8 % 1.116,8 998,4 +11,9 % Auftragsbestand 5.351,7 5.132,3 +4,3 % 5.351,7 5.132,3 +4,3 % Umsatz 4.043,5 3.747,5 +7,9 % 1.067,9 1.002,0 +6,6 % EBIT 625,2 531,9 +17,6 % 158,7 146,4 +8,3 % EBIT-Marge 15,5 % 14,2 % +130 bp 14,9 % 14,6 % +30 bp Operatives EBIT 629,8 535,6 +17,6 % 167,1 148,2 +12,7 % Operative EBIT-Marge 15,6 % 14,3 % +130 bp 15,6 % 14,8 % +80 bp CVS Auftragseingang 3.748,4 4.212,2 -11,0 % 887,3 1.038,6 -14,6 % Auftragsbestand 1.831,6 1.951,7 -6,2 % 1.831,6 1.951,7 -6,2 % Umsatz 3.841,8 4.180,2 -8,1 % 919,3 1.067,9 -13,9 % EBIT 349,9 398,0 -12,1 % 70,4 112,8 -37,6 % EBIT-Marge 9,1 % 9,5 % -40 bp 7,7 % 10,6 % -290 bp Operatives EBIT 401,1 417,5 -3,9 % 87,1 117,7 -26,0 % Operative EBIT-Marge 10,4 % 10,0 % +40 bp 9,5 % 11,0 % -150 bp

Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Mehr als 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

