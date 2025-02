Monopoly-Macher Hasbro sieht nur schwaches Wachstum

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Importzölle stimmen den US-Spiele- und Spielzeug-Hersteller Hasbro pessimistisch.

Der Monopoly- und Dungeons & Dragons-Macher erwarte 2025 lediglich ein leichtes Umsatzplus, während Analysten mit einem Plus von vier Prozent gerechnet hatten, wie Hasbro am Donnerstag mitteilte. 2024 verbuchte Hasbro - auch wegen eines Verkaufs - einen Umsatzeinbruch auf 4,1 (Vorjahr: 5,0) Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis erreichte 690 Millionen Dollar nach einem Minus von 1,5 Milliarden im Jahr zuvor, als milliardenschwere Abschreibungen anfielen. Die Zölle von Trump und die Androhung weiterer Gebühren auf Einfuhren haben die Inflationssorgen neu entfacht. Haushalte mit mittlerem bis niedrigem Einkommen halten sich ohnehin wegen der immer noch hohen Lebenshaltungskosten beim Konsum zurück, was etwa Spiele-Entwickler wie Hasbro oder Mattel zu schaffen macht.

