ROUNDUP: PNE überrascht mit Gewinnentwicklung - Aktienkurs steigt weiter

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer PNE hat im abgelaufenen Jahr seine eigene Ergebniserwartung voraussichtlich übertroffen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte vorläufigen Zahlen zufolge bei 60 bis 70 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Eigentlich hatte PNE nur mit 40 bis 50 Millionen Euro gerechnet. Analysten erwarten im Schnitt gut 47 Millionen Euro. An der Börse kam das am Donnerstag gut an.

Die Aktien bauten ihre jüngste Erholung am Vormittag als einer der Favoriten im Nebenwerteindex SDax mit einem Kursanstieg um gut 4 Prozent auf 13,26 Euro aus. 2025 haben sie damit rund ein Fünftel zugelegt.

Hintergrund der überraschend guten Geschäftsentwicklung 2024 sei eine Kombination aus der über den ursprünglichen Einschätzungen liegenden Ergebnissen der Segmente Stromerzeugung und Services sowie aus Projektverkäufen, hieß es weiter. Die endgültigen Geschäftszahlen für 2024 will PNE am 27. März veröffentlichen.

Erst am Dienstag hatte PNE sich optimistisch zur Gewinnentwicklung im neuen Jahr geäußert. 2025 wird demnach ein Ebitda von 70 Millionen bis 110 Millionen Euro angepeilt. Ein moderat erhöhter Umfang von Projektverkäufen soll Rückenwind liefern. Analyst Jan Bauer von Warburg Research hatte in einer ersten Reaktion von einem hervorragenden Ausblick geschrieben, der den starken Marktausblick untermauere./mis/he/nas