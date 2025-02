Thyssenkrupp AG: Großaufträge im Marine-Segment haben den Auftragseingang im 1. Quartal um 50 % steigen lassen!

thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) im Fokus der Investoren

Die Tochtergesellschaft thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) ist einer der führenden Hersteller von U-Booten und Marineschiffen in Europa. Aufgrund der gestiegenen Bedrohungslage investieren viele NATO-Staaten in ihre Marineflotten, insbesondere in U-Boote für die Ostsee und das Mittelmeer. Unterseeboote von thyssenkrupp für den Küsten- und Hochseeeinsatz wurden schon an Marinen von 20 Ländern weltweit geliefert. Kunden werden dabei neben der Erfahrung auch durch Innovationen wie den außenluftunabhängigen Brennstoffzellenantrieb überzeugt, welcher für deutlich längere Tauchzeiten und eine höhere Ortungssicherheit sorgt. Besonders Deutschland, Norwegen und die Niederlande haben neue U-Boot-Programme aufgelegt, wovon TKMS profitiert. Obendrein dürften die Forderungen des US-Präsidenten Trump dazu beitragen, dass künftig höhere Sicherheitsausgaben durch die Bündnispartner getätigt werden, wodurch wiederum die Auftragslage von thyssenkrupp als Konglomerat und TKMS im Speziellen profitieren könnte.