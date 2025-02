AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk ziehen an - FDA: Gewichtssenker nicht mehr knapp

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Nach einer positiven Nachricht von der US-Arzneimittelbehörde FDA haben die Aktien von Novo Nordisk am Freitag ihre jüngsten Kursgewinne deutlich ausgebaut. Die Papiere waren in der Spitze um 6,4 Prozent in die Höhe geschnellt und zogen zuletzt noch um 3,3 Prozent auf 615 dänische Kronen an.

Die FDA sagte, dass die Medikamente des dänischen Unternehmens zur Gewichtsreduktion und für Diabetes nicht mehr knapp seien. Novo Nordisk könne nun die Nachfrage nach Ozempic und Wegovy landesweit decken.