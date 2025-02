EQS-Adhoc: BB Biotech AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024

EQS-Ad-hoc: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Dividende

BB Biotech AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024



21.02.2025 / 07:00 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

21. Februar 2025

Geschäftsbericht der BB Biotech AG per 31. Dezember 2024

Die BB Biotech AG hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der Bericht enthält neben den geprüften Jahresabschlusszahlen auch ausführliche Informationen zum Biotechnologiesektor sowie zur Positionierung von BB Biotech AG, den abgedeckten Investmentthemen und den Portfoliopositionen.

Im Jahr 2024 erzielte die Aktie von BB Biotech AG eine Gesamtrendite von -13.5% in CHF und ‑14.1% in EUR, einschliesslich der im März 2024 ausgeschütteten Dividende von CHF 2.00 je Aktie. Der Innere Wert (NAV) entwickelte sich robuster und stieg im Berichtsjahr um 3.0% in CHF und 1.7% in EUR, während er in USD um 4.6% fiel. Für das Gesamtjahr 2024 verzeichnete BB Biotech einen Reingewinn von CHF 76 Mio. gegenüber einem Reinverlust von CHF 207 Mio. im Vorjahr.

Wie bereits am 24. Januar 2025 angekündigt, schlägt BB Biotech AG an der kommenden Generalversammlung eine Dividende von CHF 1.80 pro Aktie vor, was wie in den Vorjahren einer Rendite von 5% auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Dezember 2024 entspricht. Damit wird die bisherige Ausschüttungspolitik weitergeführt.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 der BB Biotech AG ist auf report.bbbiotech.ch/2024/de resp. www.bbbiotech.com verfügbar.



Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00

Head Investment Management Team BB Biotech

Dr. Christian Koch

Investor Relations

ir@bbbiotech.com

Dr. Silvia Siegfried-Schanz, ssc@bellevue.ch

Maria-Grazia Alderuccio, mga@bellevue.ch

Claude Mikkelsen, cmi@bellevue.ch

Media Relations

Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch

www.bbbiotech.com





Unternehmensprofil

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.

