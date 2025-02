Gold - 3.000er-Marke im Blick

Mit dem 11. Allzeithoch (2.955 USD) in diesem Jahr hat der Goldpreis seinen Lauf nahtlos fortgesetzt. Mittlerweile liegt das Edelmetall 2025 bereits 12 % im Plus. Die runde 3.000er-Marke rückt damit mehr und mehr in Schlagdistanz. Apropos: Bei unserer letzten Analyse des Goldpreises hatten wir die Schiebezone zwischen knapp 2.600 USD und knapp 2.800 USD hervorgehoben. Das entsprechende Anschlusspotenzial aus der beschriebenen Tradingrange liefert einen weiteren Hinweis in Sachen „Anlauf auf unser Kursziel aus dem Jahresausblick von 3.000 USD“. Darüber markiert die 261,8%-Fibonacci-Projektion der Atempause vom Herbst (3.200 USD) eine weitere Zielmarke. Aber auch auf der Unterseite liefert der Kursverlauf eine wichtige Hilfestellung. So können die horizontalen Unterstützungen bei 2.800 USD als strategischer Stop-Loss herangezogen werden. Die Bedeutung dieses Rückzugsbereiches wird noch zusätzlich durch den Point & Figure-Chart zementiert, denn die Marke von 2.800 USD spielt auch in dieser Chartdarstellungsform eine wichtige Rolle. Auch auf EUR-Basis gelang zuletzt ein neuer historischer Hochstand (2.817 EUR), wodurch die grundsätzliche Goldrally bestätigt wird.

Gold (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

