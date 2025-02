WAHL 2025/Spahn: Grünen müssten sich sehr verändern

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionsvize Jens Spahn sieht im Ergebnis der Wahl einen Auftrag für einen Kurswechsel in Deutschland. "Die Menschen wollen in Mehrheit eine andere Politik und ich hoffe, dass das auch die Partner, mit denen wir in den nächsten Tagen sprechen werden, gemeinsam mit uns so sehen." Es müsse gemeinsam Vertrauen in die demokratische Mitte zurückgewonnen werden, die Wirtschaft gestärkt und illegale Migration begrenzt werden, sagte Spahn im ZDF. Die Frage sei, ob es ein gemeinsames Verständnis darüber gebe.

Spahn zeigte sich skeptisch, ob große inhaltliche Differenzen mit den Grünen überwunden werden könnten. Dafür müssten sich die Grünen sehr verändern. "Wenn sie dazu bereit sind, ihre Position so zu verändern, dann kann man sicher miteinander reden."/hoe/DP/jha