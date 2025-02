Delivery-Großaktionär Prosus kauft Just Eat für 4,1 Milliarden Euro

Johannesburg (Reuters) - Der niederländische Delivery-Hero-Großaktionär Prosus will Just Eat Takeaway.com übernehmen.

So solle ein "europäischer Tech-Champion" für die Essenslieferung entstehen, teilte Prosus am Montag mit. Demnach will Prosus im Rahmen eines öffentlichen Barangebots an der Amsterdamer Börse 4,1 Milliarden Euro für Europas größten Essenslieferanten auf den Tisch legen. Das Gebot entspricht 20,30 Euro je Aktie. Geschäftsführung und Aufsichtsrat von Just Eat stehen einstimmig hinter dem Angebot, wie Prosus erklärte. An Delivery Hero hält Prosus 28 Prozent, Prosus selbst gehört mehrheitlich dem südafrikanischen Konzern Naspers.

Just Eat geht mit einem Gewinnsprung in die Übernahme. Dank besserer Geschäfte in den Kernmärkten Großbritannien und Irland konnte Just Eat den bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) 2024 um 36 Prozent auf 460 Millionen Euro steigern. "Wir haben unsere Produkte weiterentwickelt und neue Partner gewonnen, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Elektronik und Pharmazie", sagte Unternehmenschef Jitse Groen. Dieses Jahr stellt Groen zwischen 360 und 380 Millionen Euro in Aussicht.

Die Papiere von Delivery Hero steuern nach der Nachricht zur Just-Eat-Übernahme durch Prosus zum Börsenstart auf ein Plus von 3,3 Prozent zu. Die in Johannesburg notierten Prosus-Aktien gaben dagegen 3,4 Prozent nach. Die Anteilsscheine von Naspers notierten 3,6 Prozent schwächer.

