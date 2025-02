AKTIE IM FOKUS 2: Heidelberg Materials machen Verlust wett - Prognose im Fokus

(mehr Details und Analysten)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gewinnmitnahmen nach Geschäftszahlen und jüngster Rekordrally haben die Aktien von Heidelberg Materials am Dienstag nur kurz belastet. Bei einem Auftaktminus von fünf Prozent auf 130 Euro hatten sie rund 62 Prozent ihres Gewinns seit Jahresanfang korrigiert. An dieser charttechnisch wichtigen Schwelle drehten sie dann nach oben und machten ihre Verluste wett. Gleichzeitig vermieden sie damit den Rutsch unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Zuletzt standen die Papiere im etwas schwächeren Dax knapp im Plus und kosteten 137 Euro.

Analystin Elodie Rall von JPMorgan sah das Schlussquartal der Heidelberger über den Erwartungen, die durchschnittlichen Marktschätzungen für 2025 lägen aber schon am oberen Ende des vom Konzern gegebenen Ausblicks. Tom Zhang von der Investmentbank Barclays argumentierte jedoch, die Ziele für 2025 ließen dem Management Spielraum für positive Überraschungen und Aufstockungen, auch wenn sie zunächst für Enttäuschung sorgen könnten.

Einige Analysten sehen Heidelberg Materials als einen Profiteur eines möglichen Wiederaufbaus der Ukraine. Der Kurs scheint aber schon vieles vorweggenommen zu haben. Von Anfang November bis zum Rekordhoch bei fast 151 Mitte Februar verteuerten sich die Papiere um etwa 50 Prozent. Daher verwundert es nicht, dass einige Anleger in den vergangenen Tagen und auch an diesem Morgen offensichtlich erst einmal Gewinne mitnehmen wollten./ajx/ag/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------