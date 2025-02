EQS-News: Aufsichtsrat von The Grounds ernennt Andrew Wallis zum Finanzvorstand (CFO) der Gesellschaft

EQS-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat von The Grounds ernennt Andrew Wallis zum Finanzvorstand (CFO) der Gesellschaft

Immobilien- und Finanzierungsexperte mit umfassender Branchenkenntnis und langjähriger Führungserfahrung

Vorstand besteht damit künftig wieder aus zwei Mitgliedern

Berlin, 26 Februar 2025 – Der Aufsichtsrat der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A40KXL9) hat Andrew Wallis mit Wirkung zum 1. März 2025 zum Finanzvorstand (CFO) der Gesellschaft ernannt. Wallis wird die Gesellschaft künftig gemeinsam mit Jacopo Mingazzini (CEO) führen, der das Unternehmen seit Mai 2023 vorübergehend allein geleitet hatte.

Andrew Wallis war unter anderem für Merrill Lynch, JP Morgan und HSBC tätig. Von 2014 bis 2020 war er Deputy CEO der Aroundtown S. A. in Berlin. Seit 2020 begleitete er als Berater eine Reihe von M&A-Projekten und übernahm operative Restrukturierungsmandate, wobei er mehrfach interimsweise Geschäftsführungs- beziehungsweise Vorstandsverantwortung in involvierten Unternehmen übernahm.

Dr. Peter Maser, Vorsitzender des Aufsichtsrates von The Grounds, kommentiert die Berufung von Wallis: „Mit Andrew Wallis konnten wir einen Immobilien- und Finanzierungsexperten mit gut 30-jähriger Berufserfahrung für The Grounds gewinnen, der nicht nur über eine umfassende Branchenkenntnis verfügt, sondern zugleich auch langjährige Führungserfahrung aus verschiedenen Immobilienunternehmen mitbringt. Damit haben wir den Vorstand wieder auf die ursprüngliche Größe von zwei Personen erweitert und eine wichtige Weichenstellung in Richtung weiteren Wachstums von The Grounds vollzogen.“

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A40KXL9) notiert und hat ihren Sitz in Berlin.

