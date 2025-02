IRW-News: Kobrea Exploration Corp.: Kobrea veröffentlicht Explorations-Update zu Western Malargüe Copper Projects in der argentinischen Provinz Mendoza

IRW-PRESS: Kobrea Exploration Corp.: Kobrea veröffentlicht Explorations-Update zu Western Malargüe Copper Projects in der argentinischen Provinz Mendoza

Vancouver, British Columbia, 26. Februar 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) liefert ein Update zu den laufenden Feldaktivitäten auf den Western Malargüe Copper Projects des Unternehmens. Kobrea hat das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an den Western Malargüe Copper Projects, die sich aus sieben Projekten mit einer Gesamtfläche von über 733 km2 in der südwestlich gelegenen argentinischen Provinz Mendoza zusammensetzen (Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemeldung des Unternehmens vom 19. August 2024).

Höhepunkte

- Standorte für Diamantbohrungen wurden auf El Perdido festgelegt

- Vorbereitungen für Bau einer Zugangsstraße auf El Perdido im Gange

- Hydrothermale Brekzie von 1.700 m x 250 m auf El Perdido identifiziert

- Hydrothermale Brekzien auf mehreren anderen Kupfer-Porphyr-Prospektionsgebieten identifiziert

Feldteams haben auf zahlreichen Porphyrprospektionsgebieten, wobei der Fokus auf El Perdido lag, geologische Kartierung durchgeführt und Gesteinssplitterproben genommen. Auf El Perdido kartierten Geologen von Kobrea zuvor unidentifizierte hydrothermale Brekzien von 1.700 Meter mal 250 Metern, die nord-nordwestlich verlaufen und das interpretierte Zentrum (Abbildung 1 & 2) des Porphyr-Kupfer-Systems von El Perdido, wo A-geäderte Klasten in hydrothermaler Brekzie gesichtet wurden (Abbildung 3), durchschneiden. Verschiedene Arten hydrothermaler Brekzien wurden auf El Perdido beobachtet, darunter auch spätmineralische Brekzien mit A-geäderten Klasten, intermineralische Brekzien mit Stockwork-Adern, Biotit-Magnetit-Brekzien mit Chalcopyrit- und Pyrit-Matrix-Brekzien. Trotz hoher Auswaschung an der Oberfläche, weisen erhaltene Chalkosin-Adern und Einsprenglinge, die in Ausbissen und Geschiebe beobachtet wurden, auf das Potenzial für einen erhaltenen supergen-angereicherten Horizont unbekannter Mächtigkeit hin. Das Unternehmen hat Bohrstandorte bestimmt und bereitet momentan den Bau einer Zugangsstraße vor.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78691/Kobrea_260225_DEPRcom.001.png

Abbildung 1 - Überarbeitete geologische Karte des Porphyr-Cu-Au-Mo-Ziels El Perdido mit kürzlich identifizierter hydrothermaler Brekzie.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78691/Kobrea_260225_DEPRcom.002.png

Abbildung 2 - Vereinfachter schematischer Querschnitt durch das Porphyr-Cu-Au-Mo-Ziel El Perdido (siehe Abbildung 1 für Lage der Abschnittslinie).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78691/Kobrea_260225_DEPRcom.003.png

Abbildung 3 - Hydrothermale Brekzie mit A-geädertem Klast. Foto aufgenommen auf interpretiertem Zentrum des Porphyr-Cu-Au-Mo-Ziels El Perdido.

Das Vorhandensein hydrothermaler Brekzien auf Porphyrprospektionsgebieten auf dem Projektgebiet ist bedeutend, da hydrothermale Brekzien, sowohl mineralisiert als auch unmineralisiert, einen wichtigen Teil des Mineralsystems im Porphyrgürtel aus dem späten Miozän - frühen Pliozän, der die erstklassigen Kupferlagerstätten El Teniente, Los Bronces - Rio Blanco und Los Pelambres umfasst, ausmacht. Felduntersuchungen aus dem Jahr 2025 haben hydrothermale Brekzien auf den Prospektionsgebieten El Perdido, Cajon Chico und Las Cargas ergeben (Abbildung 4), während hydrothermale Brekzien von früheren Betreibern auf den Prospektionsgebieten Mantos de Cobre und El Destino berichtet wurden.

Die Teams bewerten nun weiterhin mittels Kartierung und Beprobung die Porphyr-Prospektionsgebiete auf dem größeren Landpaket, während sie sich weiter in Richtung Süden zum Projektgebiet El Destino bewegen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Diamantbohrungen auf dem Prospektionsgebiet El Perdido, die so schnell wie möglich beginnen sollen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78691/Kobrea_260225_DEPRcom.004.png

Abbildung 4 - Beispiele hydrothermaler Brekzien, die auf den Projektgebieten Sofi und Elena entdeckt wurden. A), B) & C): hydrothermale Brekzien auf dem Prospektionsgebiet Cajon Chico (Projekt Sofi). D): hydrothermale Brekzien auf dem Prospektionsgebiet Las Cargas (Projekt Elena).

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., VP - Exploration und Direktor von Kobrea, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben. Die Konzessionsgebiete werden als hoch aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und granodioritische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Kupferprojekt Upland in der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

Für das Board of Directors

Per: James Hedalen

James Hedalen

CEO & Direktor

Ansprechpartner

James Hedalen

CEO & Direktor

Mobil: (778) 322-9066

E-Mail: James@kobreaexploration.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Zeitpunkt und die Einzelheiten jeglicher geplanter Explorations- oder Bohrprogramme auf den Western Malargüe Copper Projects durch das Unternehmen und ihre potenziellen Ergebnisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glauben, projizieren, anstreben, erwarten, antizipieren, schätzen, beabsichtigen, Strategie, Zukunft, Gelegenheit, planen, können, sollten, werden, würden und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78691

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78691&tr=1

