GNW-News: Mehr Sicherheit im Straßenverkehr und autonomes Fahren: LeddarTech stellt innovative Lösungen auf drei wichtigen europäischen Events vor

QUÉBEC, Kanada, Feb. 27, 2025 -- LeddarTech(®) Holdings Inc.

(?LeddarTech") (Nasdaq: LDTC), ein Softwareunternehmen für die Automobilindustrie, das patentierte, bahnbrechende KI-basierte Low-Level-Sensorfusion und die Wahrnehmungssoftwaretechnologie

LeddarVision(TM) für ADAS-, AD-

und Parkanwendungen bietet, wird seine transformativen Lösungen nach Europa bringen. LeddarTech wird im März und April dieses Jahres an drei wichtigen Branchenevents teilnehmen - der Embedded World, der Tech.AD Europe und der Hannover Messe 2025. Bei diesen Veranstaltungen wird das Unternehmen zeigen, wie seine Technologien die Sicherheit, Leistung und Effizienz von Automobilsystemen verbessern. Nach einem kürzlich bekanntgegebenen bedeutenden Meilenstein (https://leddartech.com/leddartech-announces-first-oem-design-win/) - der Auswahl von LeddarVision durch einen globalen Nutzfahrzeug-OEM für sein ADAS- Programm in Fahrzeugen des Modelljahres 2028 - unterstreicht die Teilnahme von LeddarTech an diesen Events seinen wachsenden Einfluss und sein Engagement, technologische Spitzenleistungen und Sicherheitsinnovationen in Europa voranzutreiben. Event-Höhepunkte 1. Embedded World (https://www.embedded-world.de/en) * Datum: 11.-13. März 2025 * Ort: NürnbergMesse, Nürnberg Auf der Embedded World, einer führenden Fachmesse für eingebettete Technologien, wird LeddarTech seine Innovationen in den Bereichen Wahrnehmung, Sensorfusion und Echtzeitverarbeitung vorstellen. Durch Live-Produktvorführungen von LeddarVision werden die Teilnehmer aus erster Hand erfahren, wie die Lösungen von LeddarTech mit einem neuen Konzept zum SOAFEE (https://architecture.docs.soafee.io/en/latest/)-Ökosystem beitragen. Mit der Verwendung von Arm-Technologie auf AWS G5g bietet LeddarVision Surround anpassungsfähige, skalierbare Wahrnehmungslösungen, die den sich entwickelnden Standards der Automobilindustrie entsprechen. 2. Tech.AD Europe (https://www.autonomous-driving-berlin.com/) * Datum: 16.-18. März 2025 * Ort: Hotel Titanic Chaussee, Berlin * Stand: 7 Tech.AD Europe ist eine führende Messe für ADAS und AD-Technologien. LeddarTech wird nicht nur seine Lösungen vorstellen, sondern auch mit Live-Demonstrationen von LeddarNavigator ein umfassendes Erlebnis bieten. Die Teilnehmer werden an Vorführungen auf der Straße teilnehmen, um die Echtzeit-Leistung von LeddarVision ?Full Surround" (LVS-2(+)) (https://leddartech.com/solutions/leddarvision-lvs-2/) zu erleben, die einen authentischen Eindruck davon vermittelt, wie die KI-gesteuerte Software von LeddarTech in komplexen Fahrumgebungen navigiert. Diese Demonstration baut auf dem Erfolg der Präsentation von LeddarNavigator auf der CES 2025 in Las Vegas auf, wo das Produkt in der Branche große Anerkennung fand. 3. Hannover Messe 2025 (https://www.hannovermesse.de/en/hannover-messe-2025/) * Datum: 31. März -4. April 2025 * Ort: Messegelände Hannover * Stand: 44 A, Halle 17 Da Kanada als Gastland im Rampenlicht der diesjährigen Hannover Messe steht, wird LeddarTech Teil der kanadischen Delegation (https://www.ngen.ca/hannover- messe) sein, die Innovationen im Bereich grüner, digitaler und widerstandsfähiger Technologien vorstellt. Besucher des Standes von LeddarTech können 360°-Virtual-Reality-Vorführungen und detaillierte Produktpräsentationen erleben und Kundengespräche führen. Diese Messe ist eine strategische Plattform, um mit Branchenführern in Kontakt zu treten und zu zeigen, wie die LeddarVision- Technologie die fortschrittliche Fertigung unterstützt und die Einführung autonomer Systeme in verschiedenen Sektoren fördert. Eine Vision für die Zukunft der Automobiltechnologie ?Mit unserem kürzlich gewonnenen ersten OEM-Design und unserer strategischen Zusammenarbeit mit Texas Instruments festigt LeddarTech seine Führungsposition bei der Sensorfusion und Wahrnehmungssoftware für ADAS und autonomes Fahren", so Frantz Saintellemy, President und CEO von LeddarTech. ?Diese Meilensteine in Kombination mit unserer starken Marktdynamik spiegeln die zunehmende Akzeptanz unserer LeddarVision-Technologie wider. Unsere Präsenz auf der Embedded World, der Tech.AD Europe und der Hannover Messe 2025 ist eine hervorragende Gelegenheit, unseren innovativen Ansatz zur Verbesserung der Sicherheit, Leistung und Kosteneffizienz von ADAS- und AD-Systemen zu demonstrieren - sowohl in Europa als auch weltweit." Über LeddarTech LeddarTech ist ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Québec und weiteren Forschungs- und Entwicklungszentren in Montréal und Tel Aviv, Israel. LeddarTech entwickelt und liefert umfassende KI-gestützte Low- Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwarelösungen, die den Einsatz von ADAS- und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet zum Erstellen präziser 3D-Modelle der Umgebung fortschrittliche KI- und Computer-Vision-Algorithmen an, um eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation zu erreichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie steht OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von ADAS-Lösungen für PKWs und Geländefahrzeuge zur Verfügung. LeddarTech ist für mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung verantwortlich, mit über 170 Patentanmeldungen (87 erteilt), die ADAS, AD und Parkfähigkeiten verbessern. Eine bessere Wahrnehmung rund um das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Aus diesem Grund ist LeddarTech bestrebt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden. Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com (http://www.leddartech.com/) und auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/leddartech/), Twitter (X) (https://twitter.com/Leddar_Tech), Facebook (https://www.facebook.com/LeddarTech/) und YouTube (https://www.youtube.com/user/Leddartm). Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (die auch zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze umfassen) angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Auswahl von LeddarTech durch den oben genannten OEM, die voraussichtliche Strategie, zukünftige Geschäftstätigkeiten, Aussichten, Ziele und Finanzprognosen und andere Finanzkennzahlen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten im Allgemeinen Aussagen, die vorausschauenden Charakter haben und von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen und Wörter wie ?können", ?werden", ?sollten", ?würden", ?erwarten", ?antizipieren", ?planen", ?wahrscheinlich", ?glauben", ?schätzen", ?projizieren", ?beabsichtigen" und andere ähnliche Ausdrücke enthalten. Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) unsere Fähigkeit, die Standards der Nasdaq für die fortgesetzte Börsennotierung nach unserem Wechsel an den Nasdaq Capital Market weiterhin einzuhalten; (ii) das Risiko, dass LeddarTech und der oben genannte OEM nicht in der Lage sind, sich auf endgültige Bedingungen in endgültigen Vereinbarungen zu einigen; (iii) das Volumen zukünftiger Aufträge (falls vorhanden) von diesem OEM, die tatsächlichen Einnahmen aus den erwarteten Aufträgen und der Zeitpunkt der Einnahmen, falls vorhanden; (iv) unsere Fähigkeit, rechtzeitig auf ausreichendes Kapital und Finanzierung zu günstigen Bedingungen oder überhaupt zuzugreifen; (vi) unsere Fähigkeit, unser Geschäftsmodell umzusetzen, Design Wins zu erzielen und bedeutende Umsätze zu generieren; (vii) unsere Fähigkeit, unser Produktangebot in großem Umfang erfolgreich zu vermarkten, sei es durch die Kooperationsvereinbarung mit Texas Instruments, eine Zusammenarbeit mit einem Tier-2-Lieferanten oder auf andere Weise; (viii) Änderungen unserer Strategie, unserer künftigen Geschäftstätigkeit, unserer Finanzlage, unserer geschätzten Einnahmen und Verluste, unserer prognostizierten Kosten und Pläne; (ix) Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und/oder branchenspezifischen Bedingungen; (x) unsere Fähigkeit, Personal in Schlüsselpositionen zu halten, zu gewinnen und einzustellen; (xi) mögliche nachteilige Änderungen der Beziehungen zu unseren Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten oder anderen Parteien; (xii) gesetzgeberische, behördliche und wirtschaftliche Entwicklungen; (xiii) das Ergebnis bekannter und unbekannter Rechtsstreitigkeiten und behördlicher Verfahren; (xiv) die Unvorhersehbarkeit und Schwere von Katastrophenereignissen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Terroranschläge, den Ausbruch von Krieg oder Feindseligkeiten und Epidemien, Pandemien oder Krankheitsausbrüche sowie die Reaktion des Managements auf einen der oben genannten Faktoren; und (xv) andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den Berichten von LeddarTech, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (der ?SEC") eingereicht werden, aufgeführt sind, einschließlich der Risikofaktoren, die in dem von LeddarTech bei der SEC eingereichten Formular 20-F enthalten sind. 