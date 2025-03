EQS-News: Darmkrebsmonat März: Mainz Biomed setzt sich für einen Wechsel von Diagnose zur Prävention ein

Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

Darmkrebsmonat März: Mainz Biomed setzt sich für einen Wechsel von Diagnose zur Prävention ein



03.03.2025

Darmkrebsmonat März: Mainz Biomed setzt sich für einen Wechsel von Diagnose zur Prävention ein

BERKELEY, USA und MAINZ, Deutschland – 03. März 2025 —Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ) („Mainz Biomed“ oder das „Unternehmen“), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, unterstützt den im März stattfindenden Aufklärungsmonat zu Darmkrebs. Da die Erkennung von Darmkrebs in einem frühen Stadium die Überlebensraten erheblich erhöht, sind die Sensibilisierung und proaktive Vorsorgeuntersuchungen im Kampf gegen diese Krankheit unerlässlich. Mit jährlich über 930.000 Todesfällen weltweit, ist Darmkrebs die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache. In den USA gibt es schätzungsweise über 150.000 Darmkrebs Diagnosen und in Deutschland sterben jedes Jahr etwa 22.836 Menschen an den Folgen dieser Krankheit, was einen erheblichen Anteil an der gesamten landesweiten krebsbedingten Sterblichkeit ausmacht.

Mainz Biomed setzt auf frühzeitige Intervention anstelle von später Erkennung und trägt durch die Entwicklung von präzisen diagnostischen Lösungen zum Kampf gegen Darmkrebs bei. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran bestehende Präventionsstrategien zu verbessern: Der Darmkrebsfrüherkennungstest der nächsten Generation soll bereits Krebsvorstufen, sogenannte präkanzeröse Adenome, erkennen und die derzeitige Darmkrebsdiagnose grundlegend verändern. Durch die Kombination von mRNA-Biomarkern, einem FIT-Test und einem proprietären KI-Algorithmus konnte Mainz Biomed in der gepoolten Analyse seiner Studien ColoFuture und eAArly DETECT eine einzigartige Sensitivität von 82 % und eine Spezifität von 97 % bei der Erkennung fortgeschrittener Adenome nachweisen. Diese Ergebnisse unterstreichen das immense Potenzial von frühzeitigen Maßnahmen und bekräftigen das Engagement des Unternehmens, innovative Screening-Methoden zu entwickeln, die die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern und den Weg für wirksamere zukünftige Präventionsstrategien ebnen.

Mit dem derzeitigen Hauptprodukt, ColoAlert®, trägt Mainz Biomed schon jetzt zur Verbesserung der Darmkrebsfrüherkennung bei. Das Unternehmen baut sein Netzwerk an Vertriebspartnerschaften mit renommierten Laboren kontinuierlich aus, wie durch die jüngste Partnerschaft in der Schweiz. Durch die Kollaboration mit internationalen Laborpartnern erweitert das Unternehmen den Zugang zu hochwertigen, DNA-basierten Screeningtests für eine breitere Öffentlichkeit.

Um sowohl Patienten als auch medizinisches Fachpersonal bei der Darmkrebsfrüherkennung zu unterstützen, müssen die Hürden bei der Versorgung mit präzisen Screening-Tests gesenkt werden. Ein Kernelement für einen verbesserten Zugang sind diagnostische Testlösungen für zuhause, wie beispielsweise ColoAlert, der über die webbasierte Plattform von Mainz Biomeds Laborpartner European Oncology Lab verfügbar ist.

Der Aufklärungsmonat zu Darmkrebs soll dafür sensibilisieren, dass Früherkennung Leben rettet. Darmkrebs gehört zu den am besten vermeidbaren Krebsarten. Aufgrund der geringen Teilnahmequote an Vorsorgeuntersuchungen ist diese Krankheit aber nach wie vor eine der häufigsten krebsbedingten Todesursachen weltweit. Mainz Biomed hat es sich zur Aufgabe gemacht, dies zu ändern, indem das Unternehmen das Bewusstsein für die Krankheit schärft, den Zugang zu modernsten Screening-Lösungen erweitert und Einzelpersonen dabei unterstützt, ihre Gesundheit proaktiv zu schützen. Durch die Förderung von Aufklärungsarbeit, Innovation und die Erweiterung des Zugangs zu Früherkennungstests, engagiert sich das Unternehmen für eine Zukunft, in der Darmkrebs frühzeitig erkannt und damit letztlich verhindert wird.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mainz Biomeds offizielle Investoren-Website unter mainzbiomed.com/investors/

Über Mainz Biomed NV

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest mit einer hohen Sensitivität und Spezifität zur Erkennung von Darmkrebs. ColoAlert® wird in Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits vertrieben. Das Unternehmen führt eine klinische Studie für die FDA-Zulassung in den USA durch. Zu den Produktkandidaten von Mainz Biomed gehört auch PancAlert, ein Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie mainzbiomed.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG

Anne Hennecke/Simone Neeten

+49 211 529252 22

mainzbiomed@mc-services.eu

Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an ir@mainzbiomed.com



Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „vorhersagen“ und „projizieren“ und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii) Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) durch das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden. Zusätzliche Informationen, die diese und andere Faktoren betreffen, die die Erwartungen und Projektionen des Unternehmens beeinflussen können, finden sich in den anfänglichen Dokumenteneinreichungen bei der SEC, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 20-F, eingereicht am 9. April 2024. Die Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sind auf der Webseite der SEC unter http://www.sec.gov für die Öffentlichkeit zugänglich. Jede von uns in dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich auf Informationen, die Mainz Biomed aktuell vorliegen und treffen nur auf das Datum zu, an dem sie getätigt wurden. Mainz Biomed übernimmt keine Verpflichtung, öffentlich jede zukunftsgerichtete Aussage, ob nun schriftlich oder mündlich, zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit getätigt wird, sei es als Resultat neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, außer dies ist per Gesetz erforderlich.

