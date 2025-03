IRW-News: Onco-Innovations Limited: Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations, spricht bei Conversations That Matter über bahnbrechende Entwicklungen in der Krebsbehandlung, KI-Integration und eine mögliche globale Expansion

IRW-PRESS: Onco-Innovations Limited: Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations, spricht bei Conversations That Matter über bahnbrechende Entwicklungen in der Krebsbehandlung, KI-Integration und eine mögliche globale Expansion

Vancouver, Kanada - 2. März 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass CEO Thomas OShaughnessy vor Kurzem in einem exklusiven Interview bei Conversations That Matter, einer beliebten Sendung, in der Vordenker vorgestellt werden, die die Welt gestalten, auftrat. Die Sendung wurde in der Vancouver Sun erwähnt und wird von mehreren Fernsehsendern in British Columbia, Kanada, einschließlich CHEK-TV, sowie auf digitalen Plattformen ausgestrahlt. In diesem exklusiven Interview sprach OShaughnessy über Bemühungen von Onco-Innovations bei der Entwicklung eines neuen Behandlungskandidaten für Darmkrebs und andere solide Tumore, über das herausragende wissenschaftliche Team des Unternehmens, die jüngste strategische Übernahme von Inka Health AI und die Fortschritte des Unternehmens bei der Durchführung klinischer Studien.

Das Interview befasste sich mit dem bahnbrechenden Ansatz von Onco-Innovations in der Forschung und Entwicklung von Krebsbehandlungen, der auf Präzisionsmedizin setzt, um die Wirksamkeit herkömmlicher Therapien wie Chemotherapie und Bestrahlung zu verbessern. OShaughnessy hob die firmeneigene Technologie hervor, die von führenden Wissenschaftlern des Krebsinstituts der University of Alberta entwickelt wurde. Dazu gehört der Einsatz von gezielten Hemmstoffen und Nanotechnologie, um die Replikation von Krebszellen zu unterbrechen und gleichzeitig gesundes Gewebe zu erhalten. Er erläuterte auch, wie die jüngst übernommene Tochter Inka Health AI Tools entwickelt, um künstliche Intelligenz zur Optimierung der Patientenidentifizierung und zur Verbesserung der Wirksamkeit klinischer Studien einzusetzen. Durch diese Übernahme, so fügte er hinzu, wird sich Onco-Innovations weiterhin auf den Aufbau von Partnerschaften mit Forschungsorganisationen wie Quantify Research und großen Pharmakonzernen wie AstraZeneca Canada konzentrieren - Kooperationen, die nach Ansicht des Unternehmens eine entscheidende Rolle bei der Förderung eines präzisionsmedizinischen Ansatzes zur Entwicklung von Krebstherapien spielen werden.

Die Teilnahme an Conversations That Matter gibt uns die unvergleichliche Möglichkeit, die Geschichte von Onco-Innovations zu erzählen und ein breiteres Publikum zu erreichen. Es ist wichtig für uns, die neuartige Arbeit, die wir im Bereich der Entwicklung von Präzisionskrebstherapeutika leisten, und unser Bestreben, innovative Therapien zu entwickeln, zu kommunizieren, sagte Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations. Wir sind entschlossen, unsere Forschung voranzutreiben, klinische Studien zu beschleunigen und im Kampf gegen Krebs eine globale Rolle zu spielen.

Sie können das Interview online auf der Webseite von Conversations That Matter, dem YouTube-Kanal, dem Vimeo-Kanal und der Website der Vancouver Sun ansehen. Auf den Webseiten der einzelnen Sender finden Sie Angaben zu den genauen Sendedaten und -zeiten.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt. Oncos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation treibt das Unternehmen dazu an, neuartige Therapien zu entwickeln, die die Aussichten der Patienten verbessern und ihnen Hoffnung im Kampf gegen Krebs geben.

FÜR ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die weitere Entwicklung, die potenzielle Vermarktung und die Vorteile der Forschungsinitiativen des Unternehmens und die Aussichten des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, seine Technologien zu schützen, sowie das Geschäft und die Pläne des Unternehmens im Allgemeinen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören das Scheitern der weiteren Entwicklung, der Erprobung oder der Vermarktung der Technologien des Unternehmens, das Unvermögen, ein Patent zu erhalten oder die geistigen Eigentumsrechte des Unternehmens auf andere Weise zu schützen, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses weiterer Versuche und Studien und andere Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78739

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78739&tr=1

