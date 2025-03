Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG 03.03.2025 / 17:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.03.2025 Kursziel: 86,00 EUR (zuvor: 82,00) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Alzchem übertrifft Ergebnis- und Dividendenerwartungen Alzchem hat am Freitag den Geschäftsbericht 2024 vorgelegt und einen Earnings Call veranstaltet. Das Unternehmen vollzieht weiterhin eine eindrucksvolle Margenexpansion. [Tabelle] FY-EBITDA-Marge auf 19% gesteigert: Zwar blieb der Konzernumsatz mit 554,2 Mio. EUR (+2,5% yoy) leicht hinter unseren Erwartungen und dem Konsens zurück, das Wachstum zeigte sich getrieben durch das Segment Specialty Chemicals (+8,8% yoy auf 348,1 Mio. EUR) dafür umso profitabler. So legte das EBITDA im Spezialitätengeschäft deutlich überproportional auf 94,0 Mio. EUR zu (+28,4% yoy; Marge: 27,0%), genauere Details zum Produktmix und insbesondere dem NQ-Beitrag wurden aber nicht preisgegeben. Im Segment Basics & Intermediates zahlte sich der 'taktische' Umsatzrückgang zur Vermeidung von Preiskämpfe mit Konkurrenten aus Asien von 9,5% yoy auf 174,0 Mio. EUR aus, und führte zu einer Steigerung des EBITDA um 13,6% auf 10,8 Mio. EUR (Marge: 6,2%). In Summe übertraf das Konzern-EBITDA mit 105,3 Mio. EUR (+29,4% yoy) und einer operativen Marge von 19,0% (+390 BP yoy) unsere Erwartungen (103,8 Mio. EUR) leicht. Im vierten Quartal wurde sogar erstmals eine Marge von 20,5% erzielt (+300 BP yoy). Dividende steigt um 50%: Insbesondere begünstigt durch ein besser als erwartetes Finanzergebnis übertraf das Konzernergbnis mit 54,1 Mio. EUR die Erwartungen noch etwas deutlicher und verbesserte die Konzerneigenkapitalquote per 31.12. auf 42,9% (Vj.: 38,5%). Auch fiel der Free Cashflow vor allem auf Basis eines strikten Working Capital-Managements mit 74,2 Mio. EUR (MONe: 48,6 Mio. EUR) signifikant höher aus als erwartet. Kundenseitige Vorauszahlungen im Rahmen des Ausbaus der NQ-Kapazitäten spielten dabei laut Vorstand noch keine Rolle. Die CAPEX i.H.v. 31,0 Mio. EUR (MONe: 36,9 Mio. EUR) wurden dagegen bereits durch einen EU-Investitionszuschuss von 12,0 Mio. EUR reduziert. Vor dem Hintergrund der starken Ertrags- und Cashflow-Entwicklung soll die Dividende um 50% yoy auf 1,80 EUR je Aktie erhöht werden (MONe: 1,70 EUR). Weitere Ausweitung des Specialty-Geschäfts: Für 2025 avisiert der Vorstand einen organischen Umsatzanstieg auf ca. 580 Mio. EUR und eine EBITDA-Steigerung auf ca. 113 Mio. EUR. Umsatzseitig deckt sich dies genau mit unserer Prognose, beim Ergebnis wiederum übertrifft die Guidance unsere und die Konsenserwartungen (ca. 111 Mio. EUR) leicht. Volumenzuwächsen im Specialty-Segment (insb. Creapure®, Creamino® und Nitroguanidin) dürfte dabei erneut ein leichter Rückgang der Erlöse bei Basics & Intermediates gegenüberstehen. Die Großprojekte zur Kapazitätsausweitung für NQ in Deutschland sowie den USA (Standortsuche läuft) entwickeln sich u.E. nach Plan. Fazit: Alzchems Fokussierung auf die Spezialchemie trägt weiterhin Früchte und dürfte auch in 2025 zu profitablem Wachstum führen. 