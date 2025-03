Compugroup senkt Dividende auf Mindestmaß

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der vor dem Abschied von der Börse stehende Softwareanbieter Compugroup kappt nach einem Gewinneinbruch die Dividende drastisch. Die Ausschüttung solle auf das gesetzlich geforderte Minimum und damit auf fünf Cent je Aktie gekürzt werden, schlug das Management am Dienstag der Hauptversammlung vor. Die Koblenzer hatten ein Jahr zuvor noch einen Euro gezahlt. Hintergrund sei die langfristige Wachstumsstrategie der Gesellschaft, die unter anderem Investitionen in Infrastruktur und Ressourcen für mehr Kundennähe sowie in Verfahren und Produkte auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) vorsehe.

Im vergangenen Jahr ging der Umsatz aus eigener Kraft - also ohne Währungs- und Übernahmeeffekte gerechnet - um rund zwei Prozent zurück und erreichte 1,15 Milliarden Euro. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fiel um rund 15 Prozent auf 224,6 Millionen Euro. Je Aktie und vor Sondereffekten rutschte der Gewinn um 38 Prozent auf 1,27 Euro ab. Den detaillierten Geschäftsbericht legt die Compugroup an diesem Donnerstag vor.

Das Unternehmen steht vor einem Großeinstieg des Finanzinvestors CVC. CVC hatte im Rahmen einer strategischen Vereinbarung mit dem Unternehmen 22 Euro je Aktie für die Anteile geboten, die nicht der Gesellschaftergruppe um die Familie des Unternehmensgründers Frank Gotthardt gehören. In diesem Rahmen hatte CVC sich mit seinem Übernahmeangebot knapp 22 Prozent der Anteile gesichert. Frank Gotthardt und seine Familie sind weiter Mehrheitseigentümer mit 50,1 Prozent der Anteile. Der Abschluss des Deals wird im zweiten Quartal erwartet. Danach soll es ein Delisting-Angebot geben./men/jha/